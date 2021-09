Elezioni Formia 2021: candidati sindaco, liste e quando si vota Nel comune del litorale pontino si voterà per eleggere il primo cittadino e i consiglieri comunali nelle giornate del 3 e 4 ottobre. Sono cinque i candidati che corrono per la poltrona di sindaco, 19 le liste a loro sostegno. I candidati per i 24 seggi del Consiglio comunale sono 434. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 17 e 18 ottobre.

A cura di Luca Ferrero

A Formia si terranno le elezioni amministrative nelle giornate del 3 e 4 ottobre. I formiani andranno alle urne per eleggere il sindaco e i componenti del Consiglio comunale. Rinnovo delle cariche necessario dopo la caduta dell'amministrazione Villa: il Consiglio comunale, eletto nel 2018, era stato sciolto per inadempimenti sul riequilibrio di bilancio. Il Comune era stato commissariato ad inizio anno, con il prefetto Silvana Tizzano chiamata a gestire l'ordinaria amministrazione. Per questa tornata elettorale sono cinque i candidati sindaco e 19 le liste, in 434 concorrono per i 24 seggi dell'assemblea. Paola Villa, sindaca uscente M5s, ci riprova. Gianluca Taddeo è il candidato sindaco del centrodestra, Luca Migliozzi quello del centrosinistra. Gianfranco Conte, cinque volte parlamentare di Forza Italia, è sostenuto da tre liste civiche. A sostenere la candidatura dell'infettivologo Amato La Mura una coalizione trasversale di quattro liste.

Elezioni Formia, i nomi dei cinque candidati sindaco

In ordine alfabetico i contendenti della fascia tricolore a Formia: Gianfranco Conte, Amato La Mura, Luca Magliozzi, Gianluca Taddeo, Paola Villa.

Paola Villa

Il primo sindaco donna di Forma ci riprova. La candidatura di Paola Villa, insegnante di professione, è sostenuta da tre liste: quella del M5s, e poi le civiche Un'Altra Città e Io rEsisto.

Gianluca Taddeo

Il candidato del centrodestra, con alcuni pezzi mancanti, è Gianluca Taddeo. A sostenerlo ci sono ben sei liste: quelle partitiche di Forza Italia e Fratelli d'Italia, e le civiche Taddeo per Formia, Periferie al centro, Formia Vinci e Anima popolare.

Luca Magliozzi

Luca Magliozzi è l'aspirante sindaco più giovane, candidato del centrosinistra unito. Il campo progressista si divide in tre liste per sostenerlo: Partito Democratico, Demos-Democrazia Solidale e Forum Formia Futura-Uniti a SinistraA.

Amato La Mura

Il dottor Amato La Mura è il principale avversario di Taddeo nel campo del centrodestra. La sua candidatura è sostenuta da quattro liste. Resurgo è la lista personale del candidato; in Guardare Oltre una componente democratica vicina all'ex sindaco Bartolomeo; Formiamo il futuro è la lista legata al partito UDC; Prima Formia è la civica della Lega.

Gianfranco Conte

Cinque volte parlamentare nelle file di Forza Italia, Gianfranco Conte corre per la poltrona di sindaco. È sostenuto da tre liste civiche: Formia ConTe, Nuova Area e Progetto Democratico-Formia 4.0.