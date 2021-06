Fumata nera al vertice di centrodestra sulle elezioni amministrative del Comune di Roma. Ancora nessun candidato per la corsa al Campidoglio come sindaco della Capitale. Due i nomi al ballottaggio: Enrico Michetti e Simonetta Matone. "Il vertice non si chiude con nessun politico e vanno al ballottaggio" ha annunciato Vittorio Sgarbi, intercettato dai giornalisti all'uscita dall'incontro. Tutto rimandato al prossimo martedì 8 giugno, data in cui il centrodestra dovrebbe scegliere il proprio candidato da presentare alle comunali.

Chi sono Michetti e Matone al ballottaggio per il centrodestra

A lanciare Simonetta Matone i leader di Forza Italia Antonio Tajani e della Lega Matteo Salvini. La giudice è stata di recente al centro di una polemica politica dopo la nomina a consigliera della rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, per la quale si occuperà dei temi della violenza sulle donne e sulle molestie di genere, contestata da diverse associazioni studentesche ed Lgbt. Enrico Michetti, docente di diritto pubblico e dell'innovazione amministrativa all'Università di Cassino, gode invece del sostegno della leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni. Molto si è discusso sulle sue dichiarazioni riguardanti il Covid, che l'avvocato ha definito "un'influenza, particolarmente grave in casi acuti", o in cui paragonava la campagna vaccinale all'utilizzo del doping sugli atleti della Germania Est.

I candidati alle elezioni comunali di Roma

Mentre il centrodestra si sta ancora barcamenando sulla scelta del candidato da presentare per la nomina di primo cittadino di Roma, vediamo quali sono i nomi al momento resi noti dagli altri partiti. Virginia Raggi corre per la seconda volta per il Movimento Cinque Stelle, sostenuta dall'ex premier Giuseppe Conte, mentre il nome forte del Pd sarà l'ex ministro dell'Economia del secondo governo Conte, Roberto Gualtieri. Gli altri che concorreranno alle primarie del PD saranno Giovanni Caudo, attuale presidente del III Municipio, Tobia Zevi e Paolo Ciani, Cristina Grancio, ex Movimento 5 Stelle, Stefano Fassina e Imma Battaglia.