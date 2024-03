Eccezionale intervento a Roma: per la prima volta un’operazione sulla cornea gestita a distanza Si è trattato del primo intervento di chirurgia refrattiva corneale gestito da remoto in due location distanti tra di loro: il paziente si trovava nella sala operatoria dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, mentre il professore che ha curato l’intervento era alla Nuvola dell’Eur. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il paziente si trovava nella sala operatoria dell'Ospedale San Carlo di Nancy, Ospedale polispecialistico di GVM Care & Research, mentre il professore che ha curato l'intervento seguiva tutto dal centro congressi La Nuvola dell'Eur di Roma. L'intervento di chirurgia alla cornea è stato gestito da remoto, a distanza, durante il congresso nazionale di AICCER (Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva) che ha riunito oltre 2.000 chirurghi oftalmologi da tutta Italia.

Si è trattato del primo intervento di chirurgia refrattiva corneale gestito da remoto in due location distanti tra di loro. Stando a quanto si apprende, il paziente era affetto da miopia e astigmatismo. In questo caso, per la prima volta al mondo, questa tecnica a distanza è stata utilizzata per eliminare un difetto refrattivo. In diretta dalla Nuvola Giovanni Alessio, professore Ordinario di Clinica Oculistica presso l'Università degli Studi di Bari, ha controllato e guidato in real-time il laser con cui è stato eseguito il paziente.

Quest'ultimo si trovava nella sala operatoria dell'Ospedale San Carlo di Nancy, assistito dall'equipe del dottor Scipione Rossi, Direttore Unità Operativa Complessa Microchirurgia Oculare dell'ospedale.

"L'ospedale San Carlo di Nancy è lieto di aver preso parte a questo progetto innovativo. Sono entusiasta dei risultati ottenuti oggi e del potenziale che la telemedicina ha nel trasformare radicalmente il modo in cui forniamo le cure ai pazienti. Questo è solo l'inizio di una nuova era nella chirurgia, e sono orgoglioso di far parte di un team che abbraccia l'innovazione per il bene dei nostri pazienti", ha dichiarato il dottor Rossi.

L'intervento eseguito dalla Nuvola, ha spiegato il professor Alessio, "è stato progettato on-line con tecnica di Ray Tracing, utilizzando l'applicazione Web Cipta sviluppata da iVis Technologies. Avere la possibilità di effettuare l'intervento con un controllo da remoto, apre al chirurgo nuove prospettive, consentendogli di ottimizzare le performance ed operare in totale sicurezza, ovunque sia localizzata la sala operatoria".