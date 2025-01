video suggerito

È Ivan Rulli il 48enne travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada ad Ostia Non c’è stato nulla da fare per il 48enne Ivan Rulli, la vittima dell’incidente di ieri a Dragona. Una Bmw X1 lo ha travolto e ucciso mentre attraversava la strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ivan Rulli (Foto Facebook)

Ivan Rulli è il quarantottenne morto in un incidente in viale dei Romagnoli a Dragona sul litorale romano. Il quarantottenne è stato investito da una Bmw X1, mentre attraversava la strada. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 15 gennaio. Sale il numero delle vittime della strada nel 2025. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare.

L'incidente in cui è morto Ivan Rulli

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Ivan Rulli stava camminando in strada, quando improvvisamente la Bmw lo ha travolto all'altezza di via Charles Lenormant. Le condizioni di salute del pedone sono parse fin da subito gravissime, il decesso è sopraggiunto sul colpo. L'automobilista quarantatreenne si è fermato a prestargli soccorso e ha aspettato l'arrivo del personale sanitario. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il conducente che rischia di essere indagato per omicidio stradale, è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio per essere sottoposto al drugtest e all’alcoltest.

Le vittime della strada nel 2025

Aumenta il bilancio delle vittime della strada nel 2025 tra Roma e Lazio. Trascorse appena due settimane dall'inizio del nuovo anno ci sono già stati diversi incidenti mortali, nei quali a perdere la vita sono stati automobilisti, ciclisti, motociclisti e pedoni. Nel 2023 nel Lazio ci sono state 346 le vittime degli incidenti stradali, complessivamente quasi 20mila. Solo Roma nel 2024 ha contato 145 morti sulla strada.