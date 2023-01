È il Colosseo il monumento italiano più visitato nella prima Domenica al Museo del 2023 Il Colosseo è stato il monumento più visitato nell’ambito della prima Domenica al Museo. Roma può vantare il sesto posto dei Fori Romani e il settimo di Castel Sant’Angelo.

A cura di Enrico Tata

Il Colosseo è stato il monumento più visitato nell'ambito della prima Domenica al Museo del 2023, l'iniziativa che consente ai cittadini e ai turisti l'ingresso gratuito (la prima domenica di ogni mese) ai monumenti, ai musei e ai parchi archeologici statali. Oltre al primo posto del Colosseo, Roma può vantare il sesto posto dei Fori Romani e il settimo di Castel Sant'Angelo. A questi vanno aggiunti anche gli oltre 23mila visitatori del Vittoriano e del Pantheon.

“Il successo dei musei italiani è motivo di orgoglio. La grande affluenza del primo gennaio premia lo sforzo fatto per tenere aperti i nostri siti ed è la riprova di un grande potenziale, in parte ancora inespresso. Quasi tutti i grandi musei sono tornati ai livelli di affluenza del 2019, anno pre-covid, e in alcuni casi li hanno migliorati. Sono sicuro che il 2023 sarà un anno felice, il nostro obiettivo è quello di elevare i servizi e la qualità. Ringrazio le donne e gli uomini che ci lavorano, spesso in condizioni non facili, che siamo impegnati a migliorare", ha commentato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La classifica dei musei e monumenti più visitati in Italia

Questa la classifica dei musei e dei monumenti più visitati in Italia nel corso della giornata di Capodanno, domenica 1 gennaio 2023, prima edizione dell'anno della Domenica al Museo.

Colosseo (solo Anfiteatro Flavio) 9.959 Parco archeologico di Pompei 7.801 Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 7.624; Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli 7.584 Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.011 Foro Romano e Palatino 6.409 Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 5.958 Palazzo Reale di Napoli 5.788 Galleria dell’Accademia di Firenze 5.556 Certosa e Museo di San Martino 4.331 Napoli Museo archeologico nazionale di Napoli 4.114 Musei Reali di Torino 3.996 Museo di Palazzo Ducale di Mantova 2.862 Complesso monumentale della Pilotta Parma 2.800 Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Trieste 2.776 Palazzo Reale di Genova 2.626 Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale Napoli 2.357

A questi dati, fa sapere il Ministero della Cultura, si aggiungono i 23.433 visitatori di ViVe Roma, che accorpa il Monumento del Vittoriano e il Museo di Palazzo Venezia, e gli oltre 23mila visitatori del Pantheon di Roma.