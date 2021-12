Incidente sulla Tuscolana: Romano si schianta contro un palo con la moto e muore a 51 anni Due motociclisti hanno perso il controllo del proprio veicolo e sono morti ieri a Roma. Il primo su via della Tuscolana la mattina, l’altro a Monterotondo nel pomeriggio.

A cura di Beatrice Tominic

Romano Misino dal gruppo Facebook "Sei di Bagni a Tivoli se…"

Ieri a Roma sono morti due motociclisti in poche ore, dopo aver entrambi perso il controllo del loro veicolo a due ruote: uno sulla Tuscolana e l'altro a Monterotondo. La prima vittima, Romano Misino, scooterista di cinquantuno anni, è deceduto ieri all'ospedale San Giovanni, dov'era stato trasportato in ambulanza dopo essersi schiantato in scooter contro un palo della luce intorno alle ore 9.30 in via Tuscolana. L'incidente, avvenuto all'altezza del civico 520 vicino all'incrocio con via di Rocca di Papa, ha visto coinvolti gli agenti della polizia locale del gruppo VII Appio, che sono intervenuti non appena allertati per il sinistro per i rilievi di rito. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato la vittima a perdere il controllo dell'Honda Silverwing. Dopo il violento impatto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata, dov'è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. I vigili urbani sono ancora al lavoro per accertamenti sul motoveicolo e per conoscere le dinamiche con cui è avvenuto l'incidente.

Motociclista morto a Monterotondo

Un altro motociclista è morto ieri, intorno alle 16, a distanza di poche ore. Stavolta è accaduto in via delle Fornaci a Monterotondo, Comune in provincia di Roma. La dinamica, ancora in fase di accertamento e indagini anche in questo caso, resta simile all'incidente avvenuto nella mattinata della stessa giornata su via della Tuscolana. Secondo le informazioni apprese la vittima è un uomo di quarantasette anni, che avrebbe perso il controllo della moto, finendo fuori strada. Non sono ancora chiare le cause che lo hanno portato a perdere il controllo del veicolo a due ruote, se sia sia trattato ad esempio di una distazione alla guida a farlo sbandare oppure un malore improvviso. Sul sinistro ha lavorato per i rilievi di rito la polizia municipale.