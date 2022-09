Due anni dall’omicidio di Willy Monteiro, a Colleferro posa della prima pietra della ‘Piazza Bianca’ La ‘Piazza Bianca’ sarà intitolata proprio al ricordo del ragazzo di Paliano barbaramente picchiato e ucciso dai fratelli Bianchi. L’opera è stata finanziata con 450mila euro, di cui 400mila messi a disposizione dalla Regione Lazio.

A cura di Enrico Tata

A due anni dall'omicidio, oggi Colleferro ha ricordato Willy Monteiro Duarte con la cerimonia di posa della prima pietra della ‘Piazza Bianca'. Il bianco è infatti il colore del lutto a Capo Verde e la piazza sarà intitolata proprio al ricordo del ragazzo di Paliano barbaramente picchiato e ucciso dai fratelli Bianchi. L'opera è stata finanziata con 450mila euro, di cui 400mila messi a disposizione dalla Regione Lazio.

"A due anni dalla tragica notte in cui Willy fu ucciso, come Istituzioni vogliamo continuare a dare segnali concreti per trasformare quel dolore in occasione di riscatto. Con la posa della prima pietra all'interno dei giardini ‘Angelo Vassallo ‘di Colleferro continua il percorso – avviato con l'approvazione di un emendamento a mia prima firma al collegato alla stabilità regionale 2021 – per rigenerare questo spazio e donarlo a tutti i giovani e le giovani delle comunità di Colleferro, di Paliano e del quadrante", ha dichiarato Eleonora Mattia, presidente della IX commissione del Consiglio regionale del Lazio. "

La ‘Piazza Bianca', ha spiegato Mattia, "sarà un luogo di riscatto e di socialità, un investimento che risponde all'esigenza della memoria: vogliamo ricordare WILLY e la sua generosità, il suo altruismo e il suo coraggio. Anche per questo ho fortemente voluto promuovere l'istituzione di un Premio a lui dedicato e rivolto a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie del Lazio e con il quale incoraggiamo il protagonismo dei giovani nel contrasto ad ogni forma di odio e violenza. Willy è morto perché non è stato indifferente, a noi il compito di onorarne il sacrificio e il ricordo, lasciando alla sua generazione e quelle che verranno la possibilità di trarre da quel dolore un esempio di valore civile. Rinnovo la nostra vicinanza alla mamma e a tutta la sua famiglia".

A Paliano, il paese in cui era residente Willy, è stata celebrata una messa in ricordo del ragazzo morto nel corso della notte del 6 settembre 2020 a Colleferro. Cercava di difendere un amico, quando è stato preso a calci e a pugni con estrema violenza. La Corte d'assise ha condannato all'ergastolo Marco e Gabriele Bianchi. Gli altri due ragazzi che hanno partecipato al pestaggio di Willy, Mario Pinciarelli e Francesco Belleggia, sono stati rispettivamente condannati a 23 e 21 anni di reclusione.