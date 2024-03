Dramma ad Acilia, operaio travolto e ucciso da un furgone nel parcheggio della ditta in cui lavora Un operaio di 56 anni è stato travolto e ucciso nella ditta di legnami per cui lavorava da un camion: alla guida uno dei clienti dell’azienda, denunciato per omicidio stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava nel parcheggio della ditta di legnami in cui lavora, ad Acilia, nella zona del litorale della capitale, quando è stato travolto e ucciso da un furgone. Ad essere investito un operaio di 56 anni, al volante del furgone, invece, un cliente che stava per lasciare l'azienda. Per la vittima, presa in pieno dal furgone che si stava muovendo in retromarcia, non c'è stato niente da fare: il cinquantaseienne è morto sul colpo.

L'incidente nel parcheggio

Il tragico incidente è avvenuto a metà del pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo 2024, verso le ore 16.40, nel parcheggio dell'azienda in via di Saponara, al civico 550. Al volante del furgone Iveco un uomo di origine albanesi di 44 anni, denunciato per omicidio stradale. Stava ripartendo dall'azienda, pronto per uscire dal parcheggio, quando facendo retromarcia ha preso in pieno l'operaio cinquantaseienne.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena si è accorto di aver investito l'uomo, il quarantaquattrenne che si trovava al volante del camion si è fermato a prestare soccorso. Non appena investito sono stati immediatamente allertati i soccorsi. A raggiungere il luogo dell'incidente, subito dopo l'arrivo della segnalazione, sono stati gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. I caschi bianchi si sono messi al lavoro per svolgere i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario. Una volta sul posto si sono avvicinati al cinquantaseienne: per lui non c'è stato più nulla da fare e sono stati costretti a dichiararne il decesso. Trasportato al vicino ospedale Sant'Eugenio il quarantaquattrenne alla guida del camion: una volta arrivato in ospedale è stato sottoposto agli esami per verificarne lo stato alcolemico e tossicologico al momento dello schianto.