Dopo l'orrore di Villa Pamphili, chiesto a Gualtieri di potenziare luci e telecamere nei parchi I consiglieri capitolini di Azione, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, hanno presentato una mozione per chiedere al sindaco Gualtieri di adottare un piano urbano per la sicurezza nei parchi della città.

A cura di Enrico Tata

Più sicurezza, più telecamere e più illuminazione nei parchi di Roma. Dopo l'incendio a Monte Mario e il drammatico episodio di Villa Pamphili, dove una donna e sua figlia di pochi mesi sono state trovate morte, i consiglieri capitolini di Azione, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, hanno presentato una mozione per chiedere al sindaco Gualtieri di adottare un piano urbano per la sicurezza nei parchi della città.

"Abbiamo elaborato una proposta di atto di indirizzo, che mettiamo a disposizione della discussione in Consiglio comunale, basata su presidi H24, controlli, videosorveglianza, illuminazione, manutenzione e rigenerazione degli spazi, e sulla collaborazione attiva con associazioni e comitati di quartiere. Garantire la sicurezza nei parchi è un obiettivo prioritario per favorire la fruizione inclusiva e sicura degli spazi pubblici, specialmente da parte di bambini, donne e persone anziane", hanno dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, e i consiglieri De Gregorio e De Santis.

Negli ultimi anni, notano nel testo della mozione i consiglieri del partito di Calenda, "si sono registrate segnalazioni sempre più crescenti da parte dei cittadini relative a episodi di degrado, vandalismo, comportamenti illeciti e percezione di insicurezza in diverse aree verdi della città; Garantire la sicurezza nei parchi è un obiettivo prioritario per favorire la fruizione inclusiva e sicura degli spazi pubblici, specialmente da parte di bambini, famiglie e persone anziane".

Secondo il loro parere "sarebbe opportuno che l'Amministrazione Comunale adottasse un modello operativo basato sulla collaborazione tra Polizia Locale, Forze dell’Ordine, cittadini, associazioni di quartiere e servizi sociali anche attraverso l’istituzione di una “Cabina di regia”".

Per questo chiedono al sindaco di rafforzare la presenza degli operatori della sicurezza nei parchi, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, incrementare l’illuminazione pubblica e i sistemi di videosorveglianza, prevedere interventi di rigenerazione urbana e manutenzione costante delle aree verdi, favorire la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso iniziative di presidio civico e animazione sociale dei parchi.

Per questi motivi nella delibera si chiede di "approvare l’indirizzo politico-amministrativo per l’adozione di un Piano Comunale per la Sicurezza dei Parchi, articolato secondo i seguenti assi di intervento:

Presidio e controllo: rafforzamento della presenza della Polizia Locale e collaborazione con le Forze dell’Ordine;

Videosorveglianza e illuminazione: installazione di telecamere e miglioramento dell’illuminazione in punti critici;

Manutenzione e rigenerazione: interventi regolari di pulizia, ripristino arredi urbani e rigenerazione delle aree degradate;

Presidio civico e animazione: promozione di attività ricreative, culturali e sportive in collaborazione con associazioni e comitati di quartiere;

Istituzione di una “cabina di regia” volta ad ottimizzare i rapporti delle varie componenti istituzionali coinvolte".