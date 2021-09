Dopo lo scippo scappa in sella alla moto rubata e investe 3 poliziotti: accusato di tentato omicidio Un 29enne è stato arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata: era lo scippatore seriale del rione Esquilino. Ieri pomeriggio, in sella al suo scooter rubato, ha scippato una donna ed è fuggito dopo la colluttazione con alcuni agenti della Polizia di Stato. L’inseguimento si è concluso con tre agenti del Commissariato Viminale investiti. L’uomo è finito in carcere.

A cura di Luca Ferrero

Un giovane di 29 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato ieri per le strade di Roma Est al termine di un rocambolesco inseguimento: da mesi prendeva di mira gli anziani scippandoli in mezzo alla strada tra la Stazione Termini e l'Esquilino. Il pedinamento è partito alle ore 17 di ieri, dopo un'indagine durata due mesi. Lo scippo in una gelateria su via Prenestina, poi la colluttazione con gli agenti e la fuga in sella allo scooter rubato. L'inseguimento si è concluso in zona Pigneto, dove l'uomo ha investito tre poliziotti, rimasti feriti. È stato arrestato per tentato omicidio e rapina impropria.

Il pedinamento, poi lo scippo in gelateria e la fuga sullo scooter rubato

Gli agenti del Commissariato Viminale erano sulle sue tracce da tempo. L'indagine era scattata in seguito all'aumento dei furti con strappo nella zona adiacente alla stazione Termini e nel rione Esquilino. Le ricerche si sono concentrate in particolare su alcuni furti commessi con una certa abilità da uno scippatore seriale in sella al suo scooter Honda SH. Gli investigatori hanno identificato il 29enne già a fine luglio: viveva in una baracca del Pigneto. Frequenti gli appostamenti e le osservazioni, fino al pedinamento di ieri pomeriggio. L'uomo ha lasciato l'abitazione intorno alle 17 in sella al suo scooter. È stato seguito fino a via Prenestina, dove ha scippato la borsa ad una donna davanti ad una gelateria. I poliziotti hanno provato subito a fermarlo, ma, dopo una violenta colluttazione, l'uomo ha mollato la borsa ed è riuscito a fuggire a bordo del mezzo. Gli agenti si sono quindi lanciati all'inseguimento con moto e auto, allertando altri colleghi.

L'inseguimento finito con tre poliziotti investiti, l'uomo in arresto per tentato omicidio

Un inseguimento difficile: il 29enne non sembrava conoscere ostacoli. Poi l'epilogo al centro del quartiere Pigneto, all'incrocio tra via Malatesta e via Gattamelata, dove i poliziotti hanno tentato di creare una barriera per fermarlo. L'uomo sullo scooter, però, ha tirato dritto. Accelerando ha investito tre agenti, ma è caduto rovinosamente a terra. Altri agenti sono corsi a fermarlo. Ora si trova in arresto per tentato omicidio e rapina impropria. È stato inoltre denunciato in stato di libertà per ricettazione: l'Honda SH usato per gli scippi risulta rubato. I tre poliziotti feriti sono stati medicati all'Umberto I: polso rotto per uno, frattura del piede per l'altro e contusioni per il terzo.