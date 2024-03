Dopo la denuncia di Fanpage annullato il concerto nazi rock nell’associazione dell’ex Nar Ciavardini Il concerto dedicato a Massimo Morsello, fondatore di Forza Nuova, si sarebbe dovuto tenere nella sede dell’associazione di Luigi Ciavardini. Dopo l’intervento della Digos gli organizzatori hanno assicurato che non si terrà nessun concerto, ma l’attenzione rimane alta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopola denuncia di Fanpage.it, la questura di Roma ha diffidato gli organizzatori del "Memorial Massimo Morsello", dedicato all'estremista neofascista e fondatore di Forza Nuova scomparso nel 2001, a tenere il concerto che era in programma questa sera. Il concerto, che avrebbe visto esibirsi alcuni gruppi della scena musicale legata ai circuiti neofascisti e nazirock, si sarebbe dovuto tenere al Borghetto di via Fiesole, in zona Prati Fiscali. Uno spazio ricreativo che si trova nella sede dell'associazione dell'ex Nar Luigi Ciavardini. Già la scorso maggio, a seguito di un racconto del nostro giornale, era stato annullato un altro concerto dello stesso tenore: in quel caso era stato lo stesso sindaco Roberto Gualtieri a chiedere l'intervento del ministro del"Interno Piantedosi.

Gli organizzatori avrebbero garantito alla Digos l'annullamento dell'evento, ma sulle pagine social degli organizzatori non ce n'è traccia. Il Borghetto è tra le altre cose dedicato alla memoria di Alessia Augello, la militante di Forza Nuova scomparsa nel 2022, che viene ricordata dagli organizzatori del concerto come "militante e donna esemplare, forte come il tungsteno", sottolineando come "senza di lei il Memorial Massimo Morsello oggi non ci sarebbe più". Ai funerali dell'estremista di destra, scomparsa a seguito di una breve malattia, era comparsa sulla bara una bandiera con una svastica.

Negli scorsi giorni richieste di intervento da parte delle istituzioni per impedire l'evento erano arrivate da esponenti dell'Anpi, del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra. Rimane tutto da vedere se il divieto sarà rispettato: formalmente la Digos ha avrebbe avanzato ragioni di ordine burocratico per chiedere la cancellazione dell'evento. Il Memorial per Morsello richiama ogni anno centinaia di estremisti di destra da Roma e non solo, e gli organizzatori avrebbero garantito che si terrà solo una "riunione tra soci" e non un concerto con vendita di biglietti. Staremo a vedere.