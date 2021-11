Dopo il papà con la spranga, il nonno del calciatore Scamacca minaccia tutti al bar col coltello Ancora guai per la famiglia dell’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, cresciuto nelle giovanili della Roma. Il nonno avrebbe fatto irruzione in un bar di Roma e avrebbe minacciato con un coltello i clienti.

A cura di Enrico Tata

Ancora guai per la famiglia dell'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, cresciuto nelle giovanili della Roma. Dopo l'episodio che ha visto coinvolto il papà Sandro, entrato armato di spranga di ferro all'interno del centro sportivo di Trigoria, questa volta è stato il turno del nonno, Sandro Scamacca, che avrebbe seminato il terrore all'interno di un bar del quartiere Fidene entrando con un coltello in mano. Stando a quanto riporta il Messaggero, avrebbe minacciato tutti i presenti. Un cliente sembra si sia trovato la lama a pochi centimetri dalla gola. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e del distretto di Fidene-Serpentara. Diversi clienti e passanti avevano dato l'allarme, spaventati per quanto stava succedendo all'interno del locale. Scamacca è stato bloccato e disarmato con la forza. Dovrà rispondere delle accuse di minacce aggravate, detenzione di un'arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Il precedente: il raid del papà di Scamacca a Trigoria

Lo scorso maggio il papà del calciatore, 45 anni, si è presentato a Trigoria, centro sportivo dell'As Roma, armato di una spranga. Ha minacciato tutti i presenti e ha danneggiato gravemente alcune automobili parcheggiate nel piazzale davanti all'ingresso. L'uomo è stato denunciato per danneggiamenti. Sconosciute tuttora le motivazioni del gesto, ma secondo alcune ricostruzioni il suo obiettivo erano le automobili di alcuni dirigenti romanisti.

Gianluca Scamacca, 22 anni, è stato centravanti del Genoa e attualmente gioca per il Sassuolo. È nato a Roma ed è cresciuto nelle giovanili della squadra giallorossa. Nel Sassuolo ha giocato fino ad ora 12 partite e ha segnato due gol. Il giovane attaccante ha esordito anche nella Nazionale guidata da Roberto Mancini, registrando due presenze nel girone di qualificazione dei Mondiali in Qatar.