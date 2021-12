Donna trovata morta in casa la sera della Vigilia: c’era una finestra aperta e i mobili spostati All’apparenza la donna sembrerebbe deceduta per morte naturale, ma lo stato dell’abitazione ha spinto i carabinieri a indagare. Qualcuno potrebbe essere entrato in casa e averla sorpresa.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 72 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione la sera della Vigilia di Natale. A rinvenire il corpo sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Viterbo, intervenuti sul posto su segnalazione della famiglia. La 72enne, infatti, non rispondeva alla porta da alcuni giorni, cosa che aveva fatto preoccupare le persone. Sul caso indagano i militari dell'Arma, nessuna ipotesi è esclusa. Secondo le prime informazioni, all'apparenza quella della donna sembrerebbe una morte naturale, ma ci sono alcune cose che non quadrano. La signora era semisvestita e aveva un grosso livido su una gamba. Inoltre in casa c'era una finestra aperta e alcuni mobili sarebbero stati spostati. In attesa che si chiarisca cosa è accaduto, le indagini vanno avanti e nessuna possibilità è al momento eliminata.

Trovata morta in casa la sera della Vigilia: indagano i carabinieri

La donna molto probabilmente era morta già da alcuni giorni, per questo non rispondeva alla porta di casa quando i vicini e i parenti erano andati a chiamarla. Un'assenza che all'inizio non ha destato sospetti ma che dopo qualche giorno ha allarmato le persone che la stavano cercando. Soprattutto dato il periodo delle feste, era insolito che nessuno riuscisse a sentirla. Da qui la richiesta di intervento al 112, con i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno aperto l'appartamento, trovandosi davanti la terribile scena. Il sospetto è che qualcuno sia entrato nella sua abitazione sorprendendola dato lo stato della casa e la finestra aperta. Sarà l'autopsia a chiarire da quanto tempo la donna è deceduta, ma soprattutto a chiarire le cause della morte e vedere se siano naturali o meno.