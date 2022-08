Donna ferita da un colpo di pistola è grave: interrogato il marito È grave una donna di 40 anni ferita da un colpo di pistola ad Ardea. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stanno ascoltando il marito.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna di quarant'anni è stata ferita da un colpo di pistola ed è grave. Soccorsa in codice rosso, è stata trasportata all'ospedale San Camillo. Il ferimento è avvenuto in via Aosta, nel Comune di Ardea. Sono ancora poche le informazioni note, da quanto si apprende i carabinieri hanno interrogato il marito. Al momento non si esclude nessuna pista, ma per avere un quadro più chiaro della vicenda sarà necessario attendere ulteriori informazioni, che arriveranno nelle le prossime ore.