Domenica ecologica a Roma il 9 novembre: orari, chi non può circolare e dove in fascia verde

Domani, domenica 9 novembre, c’è la domenica ecologica a Roma: è in programma il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia verde”, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ecco tutte le info.

Domenica 9 novembre, è in programma la domenica ecologica a Roma. Per ridurre l'inquinamento provocato dal traffico per alcune ore è in vigore il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL "Fascia verde". Lo stop sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. In caso di violazioni sono previste multe da 163 euro a 658 euro e si rischia la sospensione della patente fino a 30 giorni. A rendere nota l'iniziativa con un programma di eventi organizzati per l'occasione è l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi. Il 9 novembre sarà la prima delle cinque domeniche ecologiche programmate per la stagione invernale 2025-26. La prossima è fissata per il 7 dicembre 2025, in concomitanza con i musei gratis.

Gli orari della domenica ecologica a Roma il 9 novembre

Gli orari della domenica ecologica a Roma il 9 novembre con il blocco totale della circolazione saranno nelle seguenti fasce orarie sia di mattina che di pomeriggio: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Per il resto della giornata si può circolare.

Dove non si può circolare: la mappa delle strade in Fascia Verde a Roma

La mappa della Ztl Fascia Verde di Roma

Ecco l'elenco delle strade di Roma in Fascia Verde:

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone – Via Alberese

Via della Magliana – Altezza civico 309

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)

Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina

Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina

Via Luigi Perno – Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina

Viale del Tintoretto – Via Laurentina

Via del Serafico – Via Laurentina

Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina -Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone – Via Ardeatina

Via Torricola – Via Ardeatina

Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova

Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria

Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina – Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti

Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti

Via Collatina – Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna – Via Tiburtina

Via Tiburtina – Via di Rebibbia

Via Nomentana – Viale Kant

Via Ettore Romagnoli altezza civico 89

Viale Adriatico – Via Col di Rezia

Via Lampedusa – V.le Jonio

Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36

Via Salaria Altezza PMV TE/20

Via Salaria – Via del Foro Italico

Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)

Via Cassia Nuova – Via Pareto

Via Vilfredo Pareto altezza civ.19

Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8

Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale – Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci

Chi può circolare e chi no durante il blocco traffico per la domenica ecologica

Domenica 9 novembre nella ZTL Fascia Verde a Roma sarà vietata la circolazione ai veicoli a motore endotermico, con esclusione di alcune categorie. Non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2; I veicoli alimentati a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Per quanto riguarda invece ciclomotori e motoveicoli non potranno circolare Pre-Euro 1 ed Euro 1 (con l'eccezione di alcuni Euro 2, come da ordinanza 145/2025). Sono previste deroghe per veicoli specifici come ad esempio veicoli elettrici, ibridi, ad uso disabili, e di emergenza e pubblica utilità.

Multe e sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione

Le sanzioni per chi decide di mettersi alla guida durante la domenica ecologica senza rispettare le regole in vigore sono particolarmente severe. L’importo della multa parte da un minimo di 163 euro e può arrivare fino a 658 euro, a seconda della gravità della violazione. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa, per i conducenti che commettono l’infrazione più volte è prevista anche la sospensione della patente di guida, che può durare fino a 30 giorni. Le autorità raccomandano quindi la massima attenzione e invitano i cittadini a informarsi sugli orari e sulle aree interessate dal blocco del traffico per evitare spiacevoli conseguenze.