Domenica ecologica a Roma il 9 novembre: orari, chi non può circolare e dove in fascia verde
Domenica 9 novembre, è in programma la domenica ecologica a Roma. Per ridurre l'inquinamento provocato dal traffico per alcune ore è in vigore il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL "Fascia verde". Lo stop sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. In caso di violazioni sono previste multe da 163 euro a 658 euro e si rischia la sospensione della patente fino a 30 giorni. A rendere nota l'iniziativa con un programma di eventi organizzati per l'occasione è l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi. Il 9 novembre sarà la prima delle cinque domeniche ecologiche programmate per la stagione invernale 2025-26. La prossima è fissata per il 7 dicembre 2025, in concomitanza con i musei gratis.
Gli orari della domenica ecologica a Roma il 9 novembre
Gli orari della domenica ecologica a Roma il 9 novembre con il blocco totale della circolazione saranno nelle seguenti fasce orarie sia di mattina che di pomeriggio: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Per il resto della giornata si può circolare.
Dove non si può circolare: la mappa delle strade in Fascia Verde a Roma
Ecco l'elenco delle strade di Roma in Fascia Verde:
- Via Aurelia – Circovallazione Aurelia
- Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna
- Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton
- Vicolo di Papa Leone – Via Alberese
- Via della Magliana – Altezza civico 309
- Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)
- Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)
- Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina
- Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina
- Via Luigi Perno – Via Laurentina
- Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina
- Viale del Tintoretto – Via Laurentina
- Via del Serafico – Via Laurentina
- Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro
- Via Ardeatina -Via di Tor Carbone
- Via di Tor Carbone – Via Ardeatina
- Via Torricola – Via Ardeatina
- Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova
- Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria
- Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà
- Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti
- Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti
- Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti
- Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti
- Via Casilina – Via Palmiro Togliatti
- Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti
- Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti
- Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti
- Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti
- Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti
- Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti
- Via Collatina – Via Palmiro Togliatti
- Via Furio Cicogna – Via Tiburtina
- Via Tiburtina – Via di Rebibbia
- Via Nomentana – Viale Kant
- Via Ettore Romagnoli altezza civico 89
- Viale Adriatico – Via Col di Rezia
- Via Lampedusa – V.le Jonio
- Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36
- Via Salaria Altezza PMV TE/20
- Via Salaria – Via del Foro Italico
- Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia
- Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania
- Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)
- Via Cassia Nuova – Via Pareto
- Via Vilfredo Pareto altezza civ.19
- Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8
- Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici
- Via Trionfale – Largo Cervinia
- Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci
Chi può circolare e chi no durante il blocco traffico per la domenica ecologica
Domenica 9 novembre nella ZTL Fascia Verde a Roma sarà vietata la circolazione ai veicoli a motore endotermico, con esclusione di alcune categorie. Non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2; I veicoli alimentati a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Per quanto riguarda invece ciclomotori e motoveicoli non potranno circolare Pre-Euro 1 ed Euro 1 (con l'eccezione di alcuni Euro 2, come da ordinanza 145/2025). Sono previste deroghe per veicoli specifici come ad esempio veicoli elettrici, ibridi, ad uso disabili, e di emergenza e pubblica utilità.
Multe e sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione
Le sanzioni per chi decide di mettersi alla guida durante la domenica ecologica senza rispettare le regole in vigore sono particolarmente severe. L’importo della multa parte da un minimo di 163 euro e può arrivare fino a 658 euro, a seconda della gravità della violazione. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa, per i conducenti che commettono l’infrazione più volte è prevista anche la sospensione della patente di guida, che può durare fino a 30 giorni. Le autorità raccomandano quindi la massima attenzione e invitano i cittadini a informarsi sugli orari e sulle aree interessate dal blocco del traffico per evitare spiacevoli conseguenze.