Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare

Il 18 gennaio, per la prima domenica ecologica del 2026, la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.30 alle 12.30 e e dalle 16.30 alle 20.30.

Una domenica ecologica a Roma (Immagine di repertorio La Presse)

Domenica 18 gennaio ci sarà la prima domenica ecologica del 2026 a Roma. Per ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, tutti i veicoli a motore endotermico non potranno circolare all'interno dei confini della ZTL Fascia Verde. Gli orari del blocco traffico saranno dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. In quest'occasione l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha organizzato eventi in cinque piazze della Capitale – Piazza dei Re di Roma, Piazza della Balduina, Largo Agosta, Piazza Santa Maria Liberatrice e Piazza Farnese – che saranno dedicati ai temi dell’agricoltura e dei suoi legami con la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e non solo. Nell'ordinanza sono contenute anche le varie deroghe al blocco del traffico per la domenica ecologica.

Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio: gli orari dello stop

La domenica ecologica del 18 gennaio è stata stabilita per ridurre lo smog e tutelare la salute pubblica. Lo stop al traffico privato nei confini della Fascia Verde sarà attuato in due distinte fasce orarie: al mattino dalle 7.30 alle 12.30 e poi nel pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30.

Le strade dove non si può circolare durante la domenica ecologica

Nel corso della domenica ecologica, i veicoli privati con motori endotermici non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde. L'area si estende dal Grande Raccordo Anulare a sud alla via Salaria a nord. I confini dettagliati della Fascia Verde sono consultabili sul sito romamobilita.it.

I limiti della Fascia Verde

Quali auto possono circolare e le deroghe

Il divieto di circolazione in occasione della domenica ecologica del 18 gennaio 2026 riguarda i veicoli privati con motori endotermici. Sono quindi esentate le auto elettriche, ibride e con motore a metano o gpl da Euro 3 in poi. Ma potranno circolare liberamente anche le automobili a benzina Euro 6, i motorini con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive.

Sarà consentita la circolazione anche dei mezzi in sharing, sia macchine e scooter, ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, i veicoli con targa del corpo diplomatico (CD) o vaticana (CV e SCV). Ma anche degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali. Per verificare nel dettaglio tutte le categorie esentate si può consultare l'ordinanza n.8 firmata dal sindaco Gualtieri il 15 gennaio 2026.

Domenica ecologica dedicata all'agricoltura: gli eventi nelle piazze di Roma

Come accennato in precedenza, la domenica ecologica del 18 gennaio a Roma è ricca di appuntamenti dedicati al tema dell'agricoltura e del suo legame con la sostenibilità ambientale. Ecco gli eventi organizzati da Roma Capitale.

In Piazza dei Re di Roma, in collaborazione con CIA – Agricoltori Italiani e Mercati Contadini Roma e Castelli romani, sono presenti venti stand adibiti alla vendita di prodotti e street food. In Piazza della Balduina, in collaborazione con Coldiretti Lazio, ci saranno quindici stand del mercato agricolo di Campagna Amica, che offre ai cittadini romani l'opportunità di scoprire, degustare e acquistare le migliori produzioni agricole laziali.

In Piazza Farnese, in collaborazione con Confagricoltura, Agriturist Roma e l’Istituto Agrario Garibaldi, uno stand offre una degustazione di vari prodotti tipici della campagna romana e presenta le attività delle aziende agricole e agrituristiche di Confagricoltura e Agriturist Roma. In Piazza di Santa Maria Liberatrice, in collaborazione con Slow Food Lazio, Mercato della Terra Regionale, saranno ben trenta gli stand per la vendita e la degustazione street food. In collaborazione con Legacoop, sarà presente anche uno stand neonato birrificio artigianale del Quarticciolo. Infine, in Largo Agosta sarà possibile acquistare i prodotti frutto del lavoro degli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni.