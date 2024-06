video suggerito

Domenica al Museo a Roma il 2 giugno 2024, i musei e i siti archeologici da visitare gratis In occasione della prima domenica del mese: il 2 giugno 2024 tanti musei e siti archeologici civici e statali aprono gratuitamente le loro porte al pubblico, tante le mostre temporanee a cui assistere.

A cura di Rosario Federico

Musei aperti e gratuiti per la prima domenica del mese (Foto di Repertorio LaPresse)

Ingresso libero nei luoghi della cultura della Capitale per la giornata di domenica 2 giugno 2024. Musei di Roma Capitale e anche alcune aree archeologiche aprono gratis al pubblico. L'appuntamento con la prima domenica del mese gratuita ai musei della Capitale torna e sarà quindi consentito l'accesso anche a diverse mostre temporanee. Tra i siti civici aperti anche i Musei Capitolini e i Mercati di Traiano. Per l'elenco completo delle informazioni sulle iniziative dei musei per il 2 giugno è possibile consultare il sito ufficiale di Roma Capitale.

I musei civici gratis domenica 2 giugno 2024 a Roma

I musei aperti per l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito sono quelli civici e statali. Questo è l'elenco dei cosiddetti Musei in Comune, contrassegnati dal colore caratteristico bordeaux.

Saranno infatti aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio dalle 7.00 alle 20.00, con il nuovo Museo della Forma Urbis, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, con ultimo ingresso alle ore 15.00 (Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ultimo ingresso ore 18.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 18.00) e Villa di Massenzio che per l'occasione prolunga l'orario di apertura fino alle ore 22.00 (via Appia Antica 153, ultimo ingresso ore 21.30). L'area archeologica dei Fori Imperiali e dei Mercati di Traiano potrebbero avere limitazioni negli accessi a causa della concomitante parata prevista nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Questi invece i musei civici aperti:

Musei Capitolini

Mercati di Traiano

Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Serra Moresca di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo Napoleonico

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio (con orario prolungato fino alle ore 22.00)

La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9-19). Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto come riportato sul sito web ufficiale di Musei in comune Roma.

Le mostre da visitare gratis domenica 2 giugno a Roma

Oltre alle collezioni permanenti, in molti musei sarà possibile assistere gratuitamente anche alle mostre temporanee. Ecco di seguito l'elenco completo delle mostre da visitare gratuitamente nella giornata di domenica 2 giugno nella Capitale.

"Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell'arte del Rinascimento", Sale al terzo piano di Palazzo Caffarelli

"I colori dell'Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini", a Palazzo Clementino

"Colosso di Costantino", nel giardino di Villa Caffarelli

"Determined women. Fotografie di Angèle Etoundi Essamba", Museo di Roma in Trastevere

"Claudia Peill – Oltre il presente. Archeologia del domani", Museo di Roma in Trastevere

"Una movida Barbara. Fotografie di Ouka Leele", Museo di Roma in Trastevere

"Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi", Museo Civico di Zoologia

"La poesia ti guarda", Galleria d'Arte Moderna

"Architetture inabitabili", Musei Capitolini, Centrale Montemartini

"Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano", Musei di Villa Torlonia

"Questo è Aquilino figlio del vento – I ritratti dei cavalli Rospigliosi dalle collezioni capitoline", Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

"Giuseppe Primoli e il fascino dell'Oriente", Museo Napoleonico

"Manuel Felisi 1:1", Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese

"Ctrl+A.C. Roma pulsante. Opere interattive di Antonio Masullo", Museo delle Mura

Fanno eccezione alla gratuità, e sono quindi a tariffazione ordinaria, con tariffa ridotta solo per i possessori della MIC card, le seguenti mostre:

"TEATRO. Autori, attori e pubblico nell'Antica Roma", Museo dell'Ara Pacis

"FIDIA", sale di Villa Caffarelli

"Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia", Casino Nobile in via Nomentana 70

"UKIYOE. Il Mondo Fluttuante. Visioni dal Giappone", Museo di Roma a Palazzo Braschi

"Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della Democrazia", Museo di Roma a Palazzo Braschi

"Circo Maximo Experience"