Domani sospensione idrica ai Castelli Romani: l'elenco dei comuni in cui mancherà l'acqua A causa di alcuni lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 di domani, martedì 22 ottobre 2024, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in diverse zone dei Castelli Romani e della zona Est della provincia di Roma.

A cura di Enrico Tata

Acea Ato 2 ha comunicato in una nota che, a causa di alcuni lavori inderogabili di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 di domani, martedì 22 ottobre 2024, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in diverse zone dei Castelli Romani e della zona Est della provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, i lavori interesseranno anche l'utenza della Centrale idrica del Ceraso.

Questo è l'elenco comuni interessati dall'intervento. Potrebbe quindi mancare l'acqua nelle ore comprese tra le 8,30 e le 16 di domani in queste zone:

Arcinazzo Romano,

Roiate, Affile, Bellegra,

Rocca Santo Stefano,

Canterano,

Rocca Canterano,

Ciciliano,

San Vito Romano,

Rocca di Cave,

Castel San Pietro Romano,

Palestrina,

Poli,

Casape,

S. Gregorio Da Sassola,

Olevano Romano,

Ariccia,

Genzano di Roma,

Lanuvio,

Velletri,

Artena,

Carpineto Romano,

Gavignano,

Gorga,

Montelanico,

Rocca di Papa,

Segni,

Valmontone,

Labico,

Lariano,

Marino,

Rocca Priora,

Grottaferrata.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe ai comuni citati, informa Acea Ato 2.

Potrebbero essere interessate dalla riduzione delle portate idriche dell’Acquedotto del Simbrivio anche le seguenti utenze comunali:

Cori,

Giulianello,

Paliano,

Rocca Massima,

Sgurgola,

Serrone.

Acea si scusa per il disagio e informa che in caso di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.