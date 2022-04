Domani i funerali di Lorenzo, morto a 6 anni schiacciato dal quad: proclamato lutto cittadino I funerali di Lorenzo Pizzuti si terranno domani alle 15 alla chiesa di SS Annunziata a Olevano Romano. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno domani i funerali di Lorenzo Pizzuti, il bambino di sei anni schiacciato dal quad guidato da un'amica dei genitori. Il Comune di Olevano Romano, dove la famiglia risiede, ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco ha ordinato che domani, nel giorno delle esequie, la bandiera comunale sarà issata a mezz'asta e listata a lutto. Tutti gli esercizi commerciali saranno chiusi dalle 14.30 alle 16.30. I funerali di Lorenzo si terranno a partire dalle 15 alla chiesa di SS Annunziata.

Lorenzo Pizzuti è morto lunedì 17 aprile, nel giorno di Pasquetta. Il piccolo era a pranzo con i genitori e altri amici, per passare una giornata in allegria e spensieratezza. Dopo aver mangiato, una ragazza di 26 anni ha fatto salire Lorenzo sul quad, per fargli fare un giro. Le cose però non sono andate come speravano: il mezzo, che sembra stesse procedendo su una strada sterrata, si è ribaltato poco dopo essere partito. Lorenzo è stato schiacciato dal quad, e le lesioni non gli hanno lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento del 118, chiamato dal padre del bimbo, non c'è stato nulla da fare. Poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. Il giorno dopo avrebbe festeggiato il suo sesto compleanno.

Secondo quando emerso dall'autopsia, Lorenzo è morto a causa di un'emorragia cerebrale provocata dal peso del quad, che l'ha schiacciato subito dopo la caduta. Ferita gravemente anche la 26enne alla guida del mezzo, trasportata d'urgenza all'ospedale di Colleferro: le sue condizioni sono molto serie ma non è in pericolo di vita. La ragazza è indagata per omicidio colposo. Da accertare i motivi per cui abbia perso il controllo del mezzo.