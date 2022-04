Lorenzo è morto a 6 anni, schiacciato da un quad a Pasquetta, il giorno prima del compleanno Il quad su cui viaggiava insieme a un’amica di famiglia si è improvvisamente ribaltato e il bimbo è rimasto schiacciato dal peso del mezzo a quattro ruote.

A cura di Enrico Tata

Foto da La Repubblica

Il piccolo Lorenzo Pizzuti è morto a Pasquetta in seguito a un terribile incidente. Era il giorno prima del suo sesto compleanno. Oggi, infatti, avrebbe festeggiato in casa, a Olevano Romano, insieme agli amici. Il quad su cui viaggiava insieme a un'amica di famiglia si è improvvisamente ribaltato e il bimbo è rimasto schiacciato dal peso del mezzo a quattro ruote. Per lui non c'è stato niente da fare e tutti i tentativi di soccorso si sono rivelati vani. Secondo le analisi del medico legale, Lorenzo è morto a causa di un'emorragia cerebrale provocata dall'enorme peso della vettura. La conducente è stata soccorsa e trasportata prima al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro e poi a Roma, dov'è tuttora ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Al momento è indagata per omicidio colposo.

La dinamica del tragico incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava ‘giocando' con il mezzo sul prato di casa della famiglia del bambino, con quest'ultimo seduto al posto del passeggero, dietro di lei. Il quad, come detto, si è ribaltato ed è finito su entrambi, provocando gravi ferite alla donna e il decesso quasi immediato del piccolo Lorenzo. Sul suo corpicino verrà eseguita l'autopsia all'obitorio del policlinico di Roma Tor Vergata, ma i pm della procura di Tivoli, che stanno coordinando le indagini, dubitano che dai risultati emergano particolari rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità. La dinamica del tragico incidente, infatti, è piuttosto chiara.

"Il mio bambino non c'è più. Sono incredula. Non è vero tutto questo. Cosa posso fare per tornare indietro?", le parole della mamma di Lorenzo al quotidiano La Repubblica.