Bambino di due anni cade nel laghetto di Tor San Lorenzo: è grave L’incidente, stando a quanto si apprende, è accaduto intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 6 maggio, nel corso di una festa religiosa. Il bambino è tuttora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un bambino di due anni è caduto in un laghetto artificiale a Tor San Lorenzo, marina di Ardea, litorale a Sud di Roma. L'incidente, stando a quanto si apprende, è accaduto intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 6 maggio, nel corso di una festa religiosa. Secondo quanto ricostruito, il piccolo si è allontanato dai genitori ed è caduto all'interno dello specchio d'acqua. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Il piccolo è stato ricoverato in prognosi riservata al Bambino Gesù

Sul posto sono arrivati immediatamente carabinieri e personale sanitario del 118. I soccorritori hanno trovato il piccolo privo di sensi. Sul posto è stato sottoposto alle prime manovre di soccorso, poi è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in gravi condizioni. Attualmente la sua prognosi è riservata e le condizioni sono stabili. Non è chiaro se è tuttora in pericolo di vita.