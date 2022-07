Disturbano le persone in un bar a Tivoli, poi cominciano a sparare: grave un 24enne Il ragazzo è stato ferito a una gamba, non è in pericolo di vita. I due aggressori sono fuggiti a bordo di uno scooter, non sono stati ancora arrestati.

A cura di Natascia Grbic

Sono entrati in un bar in via Tiburtina 321 a Tivoli e hanno cominciato a disturbare le persone presenti all'interno. Dopodiché sono usciti e uno dei due ha estratto una pistola, cominciando a sparare. Un ragazzo di ventiquattro anni è rimasto ferito a una gamba, tra le urla delle persone presenti, spaventate per quanto accaduto. I due, invece, sono scappati a bordo di uno scooter, facendo per il momento perdere le loro tracce.

È mistero su quanto avvenuto questa notte a Tivoli. La polizia di stato indaga sull'accaduto, cercando di ricostruire cosa è successo. La persona ferita non è in pericolo di vita e sarà ascoltata nelle prossime ore dagli agenti. Non è al momento chiaro se la vittima conoscesse i suoi aggressori o se i due abbiano sparato a caso e sia stata colpita per caso.

Fortunatamente non ci sono altri feriti. I poliziotti sono alla ricerca delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso l'arrivo e la fuga dei due aggressori in scooter. Le indagini sono ancora in corso e i due ancora in fuga. I colpi di pistola sparati sarebbero almeno quattro: solo per un caso non hanno ferito altre persone presenti nel locale in quel momento.

Cosa sia successo e perché, non è ancora chiaro. Ciò che al momento sembra accertato è che i due siano entrati nel locale disturbando i presenti e una volta usciti fuori abbiano cominciato a sparare. Se il loro obiettivo fosse proprio il 24enne o se quest'ultimo sia stato colpito per caso, saranno le indagini ad appurarlo. Intanto è caccia ai due uomini armati che stanotte hanno seminato il panico a Tivoli.