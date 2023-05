Distrutta la targa per Willy Monteiro, il 21enne assassinato a Colleferro per aver difeso un amico Nella notte è stata distrutta la targa dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane 21enne di Paliano ucciso nel 2020 a Colleferro per aver difeso un amico.

A cura di Natascia Grbic

Ignoti hanno distrutto la targa dedicata a Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni assassinato davanti un pub di Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. La targa al teatro Ambra Jovinelli è stata inaugurata nel 2020 per ricordare il brutale assassinio di Willy, morto a causa delle percosse del branco, che si è accanito su di lui senza pietà. I vandali che hanno distrutto la targa non si sono limitati a romperla, ma si sono accaniti sul volto del giovane, totalmente sfregiato.

"Vittima dell'odio e della violenza, per non aver fatto finta di non vedere", recitava la scritta. Molto probabilmente i vandali si sono introdotti nel giardino nella notte tra il 29 e il 30 maggio, riuscendo ad agire indisturbati.

"Roma Capitale provvederà al più presto al ripristino del memoriale dedicato al ragazzo, medaglia d'oro al valore civile alla memoria dopo il suo atto di coraggio che, purtroppo, si concluse con la sua prematura scomparsa, a soli 21 anni", hanno dichiarato i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro. "Respingiamo con forza ogni deriva violenta, la nostra città non può e non deve permettersi che sparute minoranze di mentecatti infanghino la memoria di chi ha dato la vita per difendere il prossimo. La targa di Willy sarà di nuovo al suo posto".

Non si sa chi sta stato a distruggere la targa dedicata al giovane. Molto probabilmente saranno visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se si riesca a dare un volto e un nome ai vandali che hanno agito questa notte. Chi ha compiuto questo gesto, rischia una denuncia.