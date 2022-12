Distrugge l’auto dell’ex mentre è dai carabinieri: 54enne arrestato per stalking L’aveva già minacciata telefonicamente mentre era dai carabinieri per denunciarlo: il 54enne ha raggiunto la caserma e le ha distrutto l’automobile, arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

Aveva raggiunto la caserma per sporgere denuncia contro l'ex compagno che la perseguitava, ma lui l'ha seguita anche lì. Si era presentata dai carabinieri di Roma Quarto Miglio per formalizzare un'integrazione alla denuncia, quando ha ricevuto la telefonata dell'uomo, un 54enne romano, che continuava a perseguitarla. Dall'altra parte della cornetta l'ha minacciata di distruggerle l'automobile. Poi si è presentato personalmente in caserma per farlo.

L'arrivo in caserma

Non è bastato intimidirla telefonicamente mentre si trovava dai carabinieri, il 54enne romano ha deciso di raggiungere l'ex compagna per danneggiare il suo veicolo, come minacciato. È arrivato in automobile e ha tamponato la macchina dell'ex compagna, parcheggiata appena all'esterno della stazione dei carabinieri. I militari sono immediatamente usciti in strada e hanno provveduto ad arrestare l'uomo che è stato trasferito alla casa circondariale di Roma Regina Coeli, come stabilito dal Tribunale di Roma dopo l'udienza su richiesta della Procura della Repubblica.

La denuncia presentata due giorni prima

La donna si trovava in caserma per aggiungere un'integrazione alla denuncia presentata due giorni prima. La 53enne ha riferito di essere stata presa a calci e pugni tempo prima. In quell'occasione era riuscita a scappare e a rifugiarsi all'interno della sua automobile. Ma l'uomo l'aveva inseguita ed era riuscito a trovarla: con colpi forti si era gettato sul veicolo, danneggiandolo. La donna aveva quindi raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni dove i medici le avevano diagnosticati diversi traumi guaribili con una prognosi di 21 giorni.