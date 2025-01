video suggerito

Disperso sul Monte Artemisio, i soccorritori ritrovano un ragazzo con la caviglia slogata Ore di apprensione per un ragazzo, che si è allontanato nel pomeriggio verso il Monte Artemisio ai Castelli Romani, di cui se ne erano perse le tracce. I soccorritori lo hanno rintracciato grazie alla geolocalizzazione del telefonino.

A cura di Alessia Rabbai

Il ragazzo salvato dai soccorritori

Si è allontanato da casa verso il Monte Artemisio e si è perso. I soccorritori lo hanno ritrovato e portato in salvo prima che arrivasse la notte e scendessero le temperature. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, nel territorio di Velletri. Si tratta di un gruppo montuoso dei Colli Albani nella zona dei Castelli Romani.

Le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile

Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo è uscito di casa e si è diretto verso il Monte Artemisio. Il giovane non riusciva più a tornare indietro, così è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e si è attivata la macchina delle emergenze. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato alle ore 18,30 la squadra 27/A di Velletri con il nucleo speleo-alpino-fluviale e il nucleo Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto. Così sono partite le ricerche, che hanno dato esito positivo alcune ore dopo, quando i soccorritori hanno individuato il ragazzo verso le ore 21.

Il ragazzo trovato grazie alla geolocalizzazione dello smartphone

Il giovane è stato rintracciato grazie alla geolocalizzazione del proprio cellulare verso dal personale dei vigili del fuoco, dai carabinieri e dalla protezione civile di Lariano. Il ragazzo stava bene, forse si è slogato la caviglia, perché camminava con difficoltà. I soccorritori lo hanno portato a spalla per circa 700 metri. Successiavmente una volta in sicurezza è stato affidato al personale medico per le cure del caso. Una vicenda che si è conclusa con il lieto fine.