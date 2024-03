Difende la madre dal compagno violento, patrigno gli spara alla testa: caccia all’uomo Il ragazzo è ancora ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stato sottoposto a una delicata operazione. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Gli avrebbe sparato alla tempia con un fucile – che lo ha preso fortunatamente di striscio – perché aveva cercato di difendere la madre dall'ennesima richiesta di denaro. Questo quanto sarebbe accaduto al giovane di 16 anni che ieri è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Non è in pericolo di vita, anche se le lesioni causate dal colpo di fucile sono molto serie. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno mantenendo il riserbo assoluto sulla vicenda: bocche cucite quindi, fino a che quanto accaduto non sarà chiarito ma, soprattutto, il responsabile individuato.

Tutto è cominciato domenica pomeriggio, quando un ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù con una ferita d'arma da fuoco alla tempia. Inizialmente si era parlato di un ferimento avvenuto a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria, in circostanze poco chiare, con uno sconosciuto che avrebbe premuto il grilletto. Le cose però, stando a quanto riporta Il Messaggero, sarebbero andate in maniera molto diversa. A sparare sarebbe stato il patrigno del giovane: il ragazzo sarebbe intervenuto in difesa della madre, aggredita dall'uomo per l'ennesima volta. Lui voleva del denaro, lei ha rifiutato: e, così, hanno cominciato a litigare. Il giovane avrebbe difeso la madre, e proprio questo avrebbe scatenato la reazione del patrigno, che avrebbe sparato un colpo di fucile.

L'uomo che gli ha sparato si sarebbe allontanato a bordo di un furgone con targa francese, riporta sempre Il Messaggero. Con lui ci sarebbe anche la madre del giovane: da capire se sia allontanata volontariamente o perché costretta dal compagno violento. Secondo quanto riportato dai parenti, non era la prima volta che l'uomo aggrediva la donna e il figlio.