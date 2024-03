Denuncia delle associazioni contro l’inceneritore: “Gualtieri ci ha negato all’ultimo sala per evento di oggi” La denuncia di Marco Alteri, portavoce della Rete Tutela Roma Sud, ai microfoni di Fanpage.it: “Ieri sera alle 20.30 mi ha chiamato una persona che si è qualificata come capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e mi ha detto che la sala non era più disponibile”. Il Campidoglio risponde: “Proposta un’altra sala più capiente, polemica strumentale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le associazioni della Rete Tutela Roma Sud hanno fatto sapere che il Campidoglio ha improvvisamente negato la sala del Carroccio per un evento sul termovalorizzatore di Santa Palomba in programma oggi, venerdì 15 marzo. Come abbiamo scritto, erano previsti interventi di esponenti di Fratelli d'Italia, dell'Alleanza Verdi-Sinistra e del Movimento 5 Stelle.

Ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it Marco Alteri, portavoce della Rete Tutela Roma Sud: "Ieri sera alle 20.30 mi ha chiamato una persona che si è qualificata come capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e mi ha detto che la sala non era più disponibile, che avremmo dovuto rimandare di una settimana il nostro convegno. Io gli ho detto che sarebbe stato impossibile avvisare tutti i partecipanti e tra l'altro alcuni relatori arrivano da fuori Roma. In ogni caso, gli ho risposto che questa comunicazione non poteva avvenire per telefono. Ieri all'ora di pranzo l'ufficio del Cerimoniale ci aveva confermato via mail le dotazioni tecniche per l'evento di oggi e quindi ho detto che eventuali altre comunicazioni sarebbero dovute arrivare via mail".

Le associazioni hanno detto che alle 15 saranno comunque in piazza insieme ai sindaci dei Castelli Romani, alle associazioni e ad alcuni esponenti politici. "Ad oggi, ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale via mail e per questo noi alle 14, come avevamo programmato, saremo in Campidoglio per allestire la sala. Se ci venisse impedito, faremo una conferenza stampa improvvisata in piazza. La sala è stata prenotata due mesi fa e due settimane fa ci hanno chiamato dal Cerimoniale e hanno spostato l'evento nella sala del Carroccio".

Nella mattinata di oggi è in programma un altro evento sui rifiuti dal titolo "Roma Circolare. Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza". Un convegno durante il quale sono previsti gli interventi del sindaco Gualtieri, del direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, e dell'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi.

"L'evento su Roma Circolare è stato organizzato dopo rispetto al nostro. L'invito ai partecipanti è arrivato dopo, in fretta e furia. E secondo me l'hanno anticipato per ridurre l'impatto mediatico di quello che noi abbiamo da dire. In una democrazia non possono essere dette bugie, come quelle sull'inceneritore. Questo fatto è preoccupante", ha denunciato Alteri.

Il Campidoglio risponde: "Proposta un'altra sala più capiente, nessuna censura"

Con una nota il Campidoglio ha risposto in merito a quanto dichiarato dalla Rete Tutela Sud: "Precisiamo che non c’è stata alcuna censura. Visto il numero dei partecipanti e la concomitanza con un’altra iniziativa in Campidoglio agli organizzatori è stata proposta un’altra sala più capiente e funzionale o in alternativa un’altra data. Gli organizzatori hanno respinto entrambe le proposte e ciò dimostra il carattere strumentale delle polemiche".

Stando a quanto ricostruito da Fanpage.it, la sala per l'evento di Rete Tutela Sud era stata prenotata grazie all'aiuto del senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo e, successivamente, della consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Maria Cristina Masi, che ha prenotato effettivamente la sala. Per questo era stata prenotata prima la sala Calcagni e successivamente, come alternativa, la sala del Carroccio. Il Campidoglio ieri ha negato l'utilizzo della sala e, sempre stando a quanto appreso da Fanpage.it, aveva proposto alle associazioni come alternativa uno spazio in viale Manzoni.

Roma Capitale: "L'evento è in realtà diverso da quello richiesto"

Il Campidoglio afferma, in una comunicazione protocollata oggi, di aver appreso "attraverso un volantino sull'evento reso pubblico in rete, che l'evento in programma risulta diverso da quello oggetto di richiesta, non trattandosi di un convegno organizzato da due consiglieri comunali, ma di una tavola rotonda organizzata da Rete Tutela Roma Sud al quale sono stati invitati i Sindaci e le Associazioni interessate e che a tale tavola rotonda seguirà poi un successivo dibattito pubblico sempre organizzato da Rete Tutela Roma Sud, al quale prenderanno parte esponenti di diversi partiti politici, contro la realizzazione del Termovalorizzatore di Roma".

Aggiunge il Campidoglio, come abbiamo scritto, che sempre per oggi "risulta organizzata da Roma Capitale nella sala della Protomoteca una manifestazione dal titolo "Roma circolare. Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza".

M5S attacca: "Da Gualtieri comportamento inaccettabile e antidemocratico"

"Gualtieri ha dimenticato il suo ruolo istituzionale: dovrebbe essere il sindaco della capitale e il presidente della città metropolitana, invece crede di essere il re di Roma! Inaccettabile la censura a sindaci, comitati e cittadiniApprendo dalla stampa che oggi, a poche ore da un convegno sull’inceneritore di Santa Palomba organizzato da settimane in Campidoglio, Gualtieri ha annullato la disponibilità della sala e negato l’accesso a sindaci, deputati, consiglieri regionali, associazioni e cittadini. Un comportamento inaccettabile e antidemocratico! Gualtieri non solo non ha mai partecipato ai tavoli istituzionali sul tema e alle decine di assemblee pubbliche organizzate sul territorio, ma sbatte la porta del Campidoglio impedendo un dibattito pubblico nella sede del Comune di Roma, che non è un suo immobile privato", ha attaccato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Adriano Zuccalà.