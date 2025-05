La mamma di Denisa scomparsa a Prato: “Temo che l’abbiano portata via dentro una valigia”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

"Temo che abbiano portato via mia figlia dentro una valigia". A parlare è la mamma di Denisa Maria Adas, la escort trentenne scomparsa da Prato. Ai microfoni di ‘Chi l'ha visto?' sua mamma è in lacrime, non non ha più sue notizie. Sarebbe dovuta essere ospite stasera in studio nella trasmissione condotta da Federica Scierelli in onda su Rai3, ma non è stato possibile, perché nella tarda serata di ieri ha lasciato Roma, i carabinieri l'hanno convocata a Prato.

Gli inquirenti le hanno chiesto di portare con sé uno spazzolino da denti di Denisa e un capello per estrarne un campione di DNA. Sono emersi dei dettagli sui quali lavorano gli investigatori, nella camera in affitto al Cav, case e appartamenti vacanze, mancherebbero degli effetti personali e i soldi che Denisa guadagnava con il suo lavoro da sex worker. Sulla scomparsa di Denisa si indaga per sequestro di persona.

L'ultima telefonata con la mamma

Secondo quanto ricostruito nella puntata di stasera, a cui hanno partecipato anche le due avvocate della mamma di Denisa, il telefono della trentenne risulta staccato. Nella sua auto, una Fiat 500 rossa, il parcheggio è pagato fino al 18 maggio, ma lei ha lasciato prima l'appartamento. Un uomo che lavora vicino al residence in cui alloggiava ha spiegato di averla vista uscire giovedì pomeriggio, altre persone hanno detto di averla incontrata sempre giovedì pomeriggio, è apparsa tranquilla. Il giorno della scomparsa alle 20.20 ha segnalato nella chat con le colleghe un cliente molesto. Poi l'ultima telefonata con sua madre alle 23.20 circa, mentre su altro telefono è arriva la chiamata di un altro cliente.

Il messaggio allarmante nella chat con una collega

Nella chat con una collega comparirebbe un messaggio allarmante, sul quale indagano gli investigatori. A leggerlo è una delle avvocate della mamma di Denisa: "Sono terrorizzata, ci hanno fatto le peggio cose. Siamo prigioniere qui. Ho ventiquattro anni, non voglio più fare questo lavoro". Ancora da chiarire a cosa si riferisca questo messaggio allarmante, se e come sia collegato alla scomparsa di Denisa.

La domanda alla quale gli investigatori cercano di trovare una risposta è: cosa è successo nella notte tra il 15 e 16 maggio? Le indagini e le ricerche della trentenne proseguono a ritmo serrato, il responsabile del residence ha detto che nella struttura non ci sono telecamere di sorveglianza.