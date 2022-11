Davvero alcuni automobilisti hanno utilizzato il prato del Circo Massimo come scorciatoia? Il video pubblicato su Twitter: alcuni automobilisti avrebbero utilizzato il Circo Massimo come scorciatoia per evitare il traffico.

A cura di Enrico Tata

Su Twitter un utente ha pubblicato un video che mostra alcune macchine mentre attraversano il Circo Massimo e poi raggiungono viale Aventino superando il marciapiede pedonale. "Dall'Appia Antica a Prati non abbiamo incontra un vigile e poi ‘sta roba dentro il Circo Massimo è intollerabile. Macchine che fanno rally nel Circo Massimo, completamente indisturbate, come se niente fosse. Saranno autorizzati? Chissà. La polizia dovrebbe indagare”, ha scritto il cittadino.

Davvero alcune automobili hanno utilizzato il Circo Massimo come scorciatoia? Il tutto, sottolineano alcuni utenti nei commenti, a pochi passi dalla sede centrale del comando della polizia locale di Roma Capitale. Abbiamo chiesto spiegazioni ai vigili urbani, ma per il momento non è stata diffusa alcuna versione ufficiale dei fatti. È del tutto possibile, quindi, che qualche automobilista abbia usato il prato del Circo Massimo per evitare il traffico nelle strade che lo circondano. Un'altra ipotesi, tuttavia, è che queste automobili siano servite agli organizzatori della Mezza Maratona che si è corsa ieri a Roma per smontare gli stand allestiti all'interno dell'ovale. È davvero così? E soprattutto, avevano l'autorizzazione per uscire in quel punto?

Moltissimi i commenti sotto al post pubblicato su Twitter. Come quello di Alessandro: "Ci sono aggiornamenti su questo tema? Questo schifo è insopportabile. Qualcuno si deve prendere la responsabilità di questa roba".