Daniele Paternesi scomparso a 47 anni da Roma lo scorso 4 novembre, la sorella: “Aiutateci a trovarlo” Ha 47 anni ed è scomparso lo scorso sabato, 4 novembre 2023. A lanciare l’appello sua sorella Valentina: “Aiutateci, la sua famiglia e i suoi cari lo aspettano”.

A cura di Beatrice Tominic

Daniele Paternesi ha 47 anni ed è scomparso da Roma lo scorso sabato, 4 novembre 2023. A lanciare l'allarme è stata sua sorella Valentina. "Chiunque avesse sue notizie mi contatti, aiutateci – ha scritto in un messaggio su Facebook – La famiglia e i suoi cari lo aspettano".

Il giorno della scomparsa

Daniele abita in piazza san Giovanni Bosco, a Roma, ma l'ultima volta che è stato visto si trovava nella sede del suo posto di lavoro. Di lui si sono perse le tracce sabato scorso, 4 novembre, nel corso della serata. Secondo quanto scrivono parenti e amici, si ipotizza che possa essere passato nella sua abitazione dopo il turno di lavoro. Il suo coinquilino, però, ha dichiarato di non averlo incontrato nell'appartamento. Da quel momento in poi, una volta uscito di casa, è diventato irrintracciabile.

La scomparsa di Daniele

Il giorno dopo la data della scomparsa, domenica 5 novembre, non si è presentato al lavoro: neanche una parola sui motivi della sua assenza, non ha avvisato neppure i colleghi. Gli ultimi contatti con i familiari e gli amici risalgono alla sera prima, alle ore 21 circa di sabato 4 novembre. Da quel momento la sua utenza telefonica risulta essere irraggiungibile.

Al momento della scomparsa il quarantesettenne indossava una felpa con il cappuccio di colore verde militare che aveva un disegno nella parte anteriore, come scrive il Mamilio.it.

L'appello della sorella Valentina sui social network: "La sua famiglia e i suoi cari lo aspettano, aiutateci a trovarlo", ha scritto su Facebook chiedendo a chiunque lo incontrasse o lo vedesse per le vie cittadine e non solo, di contattarla al telefono mobile 3469686090 oppure al numero fisso 0689673649.