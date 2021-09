“Dammi 100 euro e ti riconsegno il telefono”: la ladra è una ragazzina di 15 anni Una ragazzina di 15 anni è stata arrestata per aver rubato lo smartphone di un 53enne. Alla vittima aveva detto: “Dammi 100 euro e ti consegno il telefonino”. All’appuntamento, però, si sono presentati anche i carabinieri e hanno arrestato la giovanissima ladra domiciliata nel campo nomadi di via Candoni.

A cura di Enrico Tata

"Dammi 100 euro e ti riconsegno il telefono": arrestata ladra minorenne

La vittima, un romano di 53 anni, ha subito il furto del proprio smartphone e ha ricevuto una richiesta di riscatto dal misterioso ladro. All'appuntamento doveva portare con sé 100 euro, cifra fissata per il riscatto del telefonino. I carabinieri sono andati con il signore nel luogo prefissato, l'ingresso del campo nomadi di via Luigi Candoni. Quando la ragazzina ha riconsegnato lo smartphone, i militari sono intervenuti e l'hanno bloccata. Hanno assistito alla scena la mamma della giovane e alcuni parenti domiciliati nel campo nomadi. Questi ultimi hanno protestato duramente e hanno insultato i carabinieri. La ladra è stata accompagnata in caserma e poi presso il centro di prima accoglienza per minori di via Virginia Agnelli su disposizione dell'autorità giudiziaria. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.

Sempre a Roma la polizia ha arrestato un uomo con l'accusa di furto in appartamento. Il complice è invece riuscito a scappare. In via Palmiro Togliatti un 41enne tunisino è stato arrestato mentre rovistava tra i pacchi all'interno del deposito di un ufficio postale. Aveva rubato orecchini, anelli, occhiali e spille.