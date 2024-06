video suggerito

Dagli scavi di Ostia Antica nuovi indizi sulla vita nell'età imperiale dell'antica Roma "Ostia Antica è una meraviglia. Rappresenta uno dei più importanti siti archeologici della nostra nazione, all'interno del quale ci sono grandi valori e soprattutto c'è una grande storia, la storia dell'antica Roma", ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

A cura di Enrico Tata

Dai nuovi scavi di Ostia Antica emergono indizi utili a ricostruire la vita dei cittadini dell'impero romano. In particolare l'intervento in corso ha l'obiettivo di restaurare i templi dell'Area Sacra del Parco Archeologico, che a breve apriranno al pubblico.

Durante lo svuotamento di un pozzo che si trova davanti alla scalinata del tempio di Ercole, profondo circa tre metri e ancora pieno d'acqua, sono stati ritrovati diversi reperti ben conservati (poiché immersi in un fango povero d'ossigeno): si tratta di ceramiche, lucerne, frammenti di contenitori in vetro, lacerti di marmo, ossa animali combuste e noccioli di pesca, sicuramente utilizzati in rituali sacri. Fra i reperti più importanti c'è un oggetto in legno lavorato, a forma di imbuto o di calice, non comune e incredibilmente moderno, la cui funzione è ancora da chiarire.

L'attività di ricerca nel sito è stata coordinata dal responsabile scientifico dell'intervento, Dario Daffara, mentre l'esplorazione del pozzo è stata condotta dall'archeologo Davide I. Pellandra e da Mario Mazzoli e Marco Vitelli dell'Associazione A.S.S.O. (Archeologia Subacquea Speleologia Organizzazione).

"Ostia Antica è una meraviglia. Rappresenta uno dei più importanti siti archeologici della nostra nazione, all'interno del quale ci sono grandi valori e soprattutto c'è una grande storia, la storia dell'antica Roma. In questo momento in Italia sono attivi tantissimi scavi. In Legge di Bilancio abbiamo voluto rifinanziare le attività di scavo perché, coerentemente con l'articolo 9 della Costituzione, c'è da tutelare ma anche da valorizzare. Faccio i complimenti a chi sta lavorando a questi scavi e a chi consente di riportare alla luce testimonianze molto importanti, che sono la geografia identitaria della nostra Nazione", ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Il progetto di restauro dell'Area Sacra, redatto dallo Studio Strati e diretto dall'architetto del Parco Valeria Casella, consentirà a breve di riaprire al pubblico uno dei complessi più antichi e suggestivi di Ostia, permettendo ai visitatori di accedere alla cella del Tempio di Ercole, finora interdetta. Verranno inoltre ricollocati i pavimenti del vicino Tempio dell'Ara Rotonda, del quale si sta anche ricostruendo la copertura", ha spiegato il direttore del Parco archeologico di Ostia antica, Alessandro D'Alessio.