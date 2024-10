video suggerito

Crollo a teatro, un altoparlante si stacca e colpisce due persone: trasportate in ospedale Paura al Teatro Imperiale di Guidonia, durante lo show dei Gemelli di Guidonia: una cassa si è staccata ed è volata su due spettatori, rimasti feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Paura ieri sera al Teatro Imperiale di Guidonia, dove una cassa acustica si è staccata dalle pareti e ha colpito due persone che stavano assistendo allo show dei Gemelli di Guidonia, il trio composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino che debuttavano con lo show invernale, Intelligenza Musicale.

Lo spettacolo era già iniziato quando è accaduto l'incidente, all'improvviso. Per quanto successo, lo show è stato sospeso immediatamente e rinviato. Le due persone rimaste ferite, un uomo e una donna, sono state immediatamente trasportate all'ospedale Sandro Pertini.

Il crollo dell'altoparlante: cosa è successo

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, nella giornata del 27 ottobre. Lo spettacolo dei Gemelli di Guidonia era in corso quando, al primo intervallo, non appena si sono spente le luci, un altoparlante è crollato. Un volo, dal muro a cui era appeso, che si è concluso fra le poltrone della platea. Due gli spettatori feriti dalla rovinosa caduta del dispositivo.

Come stanno i due spettatori feriti dalla cassa al teatro di Guidonia

Stavano guardando lo spettacolo quando, all'inizio del primo intervallo, sono stati colpiti da un altoparlante che si è staccato dall'alto ed è caduto in platea. Ad essere colpiti due spettatori, che sono rimasti feriti. Sul posto, nel teatro della centrale piazza Matteotti di Guidonia, non appena scattato l'allarme sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno immediatamente prestato le prime cure ai due spettatori colpiti.

Il teatro Imperiale a Guidonia.

I due sono stati trasferiti nell'ospedale Sandro Pertini, dove sono stati sottoposti ad ulteriori visite. Sono stati dimessi poco dopo, già nella tarda serata.

Il commento dell'amministrazione comunale: verifiche in corso

Non ha tardato ad arrivare la reazione del sindaco e dell'amministrazione comunale. "Esprimiamo vicinanza all’uomo e alla donna rimasti feriti a causa dell’improvvisa caduta di una cassa acustica posizionata in galleria dal service dell’evento – fanno sapere con una nota – Su questo spiacevolissimo accadimento sono già in corso le verifiche delle Autorità preposte e del Comune, per chiarire le responsabilità di chi doveva assicurare il corretto posizionamento delle attrezzature tecniche nel rispetto dei requisiti di sicurezza. Il Sindaco, Mauro Lombardo, e l’attuale gestore del Teatro, Anna Greggi, si sono sincerati direttamente delle condizioni dei due spettatori".