Cristian scomparso a 33 anni da Gaeta, la madre: “Potrebbe trovarsi in stato confusionale” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Dorel Cristian Lita, scomparso il 28 novembre scorso da Gaeta. La madre: “Aiutateci, potrebbe trovarsi in stato confusionale”.

A cura di Alessia Rabbai

Dorel Cristian Lita è scomparso a trentatré anni da Gaeta, in provincia di Latina lo scorso martedì 28 novembre. Sono giorni di apprensione per i famigliari, che non vedendolo rientrare a casa, preoccupati ne hanno denunciato la scomaparsa alle forze dell'ordine. Carabinieri e polizia lo stanno cercando, insieme ad amici, parenti e associazioni del territorio. A diffondere l'appello è stata anche Penelope Odv, che si occupa dei famigliari e degli amici delle persone scomparse offrendo loro vicinanza e supporto.

"Chiediamo il vostro aiuto per riportare Cristian a casa, dove lo attende sua madre che è molto preoccupata. Cristian potrebbe trovarsi in stato confusionale, chiediamo la massima condivisione". In caso di avvistamenti i nostri lettori sono pregati di segnalarlo alle forze dell'ordine. L'ultima volta Dorel Cristian Lita è stato visto in zona Calegna.

L'identikit di Dorel Cristian Lita

Dorel Cristian Lita ha trentatré anni, è alto un metro e 86 centimetri e pesa 70 chili. Ha occhi e capelli castani e solitamente porta la barba. Non ha altri particolari segni di riconoscimento da quanto siamo a conoscenza. Al momento della scomparsa l'ultima volta in cui è stato visto indossava pantaloni neri, maglietta a mezze maniche tipo polo, felpa scura, scarpe nere. Non ha con sé il telefonino.

Le zone da attenzionare sono Gaeta e i Comuni limitrofi della provincia di Latina come ad esempio Formia e Roma, perché potrebbe essersi spostato anche altrove, magari utilizzando i mezzi pubblici. Chiunque l'avesse visto o avesse notato un uomo che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope 3396514799 attivo h24 anche tramite WhastApp.