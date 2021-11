Covid Lazio, oggi 1456 nuovi casi e 4 morti: 931 contagi a Roma Sono 1456 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione Lazio con il bollettino di oggi, martedì 23 novembre. Quattro le persone decedute, tre non erano vaccinate.

A cura di Natascia Grbic

I nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore sono 1456. La Regione Lazio fa sapere che 259 casi nella Asl Roma 1 sono notifiche pregresse, altrimenti i casi odierni sarebbero stati 1197. Quattro le persone decedute, undici in meno rispetto a ieri, e 765 le guarite. Sono stati processati oltre 17mila molecolari e oltre 31mila antigenici, per un totale di 48.631 tamponi. Salgono i ricoveri, rimangono stabili le terapie intensive, il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono 931, nelle province 246. "Oggi su quattro decessi, tre non erano vaccinati – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato – Nel Lazio sono state superate 9 milioni e 150mila somministrazioni, in prevalenza dose booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato l'85% delle intere somministrazioni. Il 94% degli adulti ha ricevuto la doppia dose, e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose. Bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti".

I nuovi casi di covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 474 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h. *259 notifiche pregresse*

Asl Roma 2: sono 230 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 58 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.