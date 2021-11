Covid Lazio, oggi 1.204 nuovi casi e 6 morti, 545 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi – sabato 27 novembre – rende noto che nelle ultime 24 ore sono stati 1.204 i nuovi casi di Covid-19 registrati, di cui 545 a Roma città. Sei i morti.

A cura di Redazione Roma

Istituto Spallanzani

Sono 1.204 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di oggi, sabato 27 novembre. Sono 6 le persone decedute, due in meno rispetto a ieri, mentre le guarite sono 786. Sono stati processati 16.626 tamponi molecolari e 31.103 tamponi antigenici, per un totale di 47.729 test. I casi a Roma città sono 545. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 2,5%. Continua il trend di crescita dei casi, anche se rispetto a ieri ne sono stati registrati 362 in meno: nella nuova mappa Ecdc del rischio Covid in Ue, elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il Lazio è tornato di colore rosso. Solo ieri l'assessore regionale Alessio D'Amato sottolineava come non è escluso il ritorno in zona giallaprima di Natale.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 18.243, i pazienti ricoverati sono 715, dei quali 89 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 17.439 persone. In totale sono morte 8.965 persone dall'inizio dalla pandemia 8.965 e ne sono guarite 392.734. Il totale dei casi esaminati è di 419.942.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 99 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 95 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore