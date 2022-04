Covid Lazio, il bollettino di oggi domenica 24 aprile: 5.985 nuovi casi, 2.882 a Roma, 7 morti Il bollettino Covid di oggi domenica 24 aprile. Sono 5.985 i nuovi casi nel Lazio, di cui 2.882 a Roma. Sette i nuovi decessi registrati.

Nelle ultime 24 ore Lazio si sono registrati 5.985 nuovi casi di Covid-19. Lo rende noto il bollettino sull'andamento della pandemia emesso dall'Assessorato regionale alla Sanità, al termine del vertice quotidiano sul monitoraggio dei dati. Rispetto a ieri si registra una flessione dei casi (-1.086), a fronte di un numero totale di 35.514 tamponi, di cui 5.728 tamponi molecolari e 29.786 tamponi antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 16,8%. I decessi di pazienti positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono stati 7, -7 rispetto a ieri. A Roma città i casi registrati sono circa la metà del totale: 2.882. Per quanto riguarda i pazienti ospedalizzati sono 1.125 i ricoverati nei reparti di normale degenza (-18), e 70 invece i pazienti in condizioni più gravi che si trovano in terapia intensiva.

La campagna vaccinale nel Lazio

L'assessorato regionale ricorda che è possibile prenotare sul portale regionale la quarta dose del vaccino, oppure rivolgendosi al proprio medico di base o in farmacia. "Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo", si legge nella nota. Nel Lazio si sono somministrate finora 13 milioni e 430 mila vaccini complessivi, e sono state superate le 3,96 milioni di dosi booster effettuate, che equivale a oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta.

I nuovi casi a Roma e in provincia Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.109 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 863 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 910 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 364 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 494 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 515 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 606 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime ore

Asl di Latina: sono 625 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime ore

Asl di Rieti: sono 201 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime ore

Asl di Viterbo: sono 298 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime ore