Covid Lazio, D’Amato: “Oggi morto un 48enne no vax a Tor Vergata, virus colpisce anche tra giovani” Un uomo no vax di 48 anni è morto oggi al Policlinico di Tor Vergata per Covid-19. D’Amato: “Il virus colpisce anche i giovani, bisogna vaccinarsi”.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un uomo di 48 anni è morto oggi al Policlinico di Tor Vergata. Era affetto da Covid-18 e non aveva ricevuto alcuna vaccinazione. "Nonostante gli interventi in terapia intensiva il paziente purtroppo è deceduto. Non bisogna abbassare la guardia, il Covid uccide e colpisce anche tra i più giovani. Bisogna vaccinarsi", ha dichiarato l'assessore D'Amato. Nel Lazio sono state somministrate oltre 9milioni di dosi. Al momento le dosi booster rappresentano nel Lazio circa il 90 per cento di tutte le vaccinazioni. Circa il 94 per cento degli adulti e circa l'88 per cento degli over 12 nella regione della Capitale hanno ricevuto almeno la doppia dose di vaccino. Per quanto riguarda la terza dose, ne sono state inoculate 538mila a circa il 10 per cento della popolazione.

L'andamento dei contagi da Covid nel Lazio

Nel Lazio i pazienti ricoverati (dati aggiornati a ieri) nei reparti ordinari degli ospedali per Covid sono 684 e i ricoveri in terapia intensiva sono 89. Il tasso di occupazione dei posti letto è rispettivamente all'11 per cento e al 9 per cento. La soglia critica fissata dal governo per il passaggio in zona gialla è al 15 per cento, per quanto riguarda i reparti ordinari, e al 10 per cento, per quanto riguarda le terapie intensive.

Le nuove misure anti Covid introdotte dal governo

A questo tasso di incremento settimanale non è escluso che il Lazio finisca in zona gialla fra meno di un mese, con le feste di Natale alle porte. La speranza è che l'introduzione delle nuove norme anti Covid (come il ‘super green pass') da parte del governo possa contribuire, insieme alle terze dosi (aperte dal 1 dicembre agli over 18) a far abbassare i contagi.