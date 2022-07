Covid Lazio, bollettino di sabato 2 luglio: 10.367 nuovi casi e 6 morti, 5.688 casi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di sabato 2 luglio 2022: 10.367 nuovi casi positivi e 6 morti. A Roma città i contagi sono 5.688.

Nella giornata di oggi, sabato 2 luglio 2022, sono stati registrati 10.367 nuovi pazienti contagiati dal virus di covid-19. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 38.200, di cui 33.425 antigenici e 4.775 molecolari: il rapporto fra pazienti positivi al coronavirus e test effettuati ha raggiunto il 27,1%. Oggi sono state registrate anche 6.156 pazienti guariti e 6 morte, 3 in meno rispetto a ieri. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, nella città di Roma, i nuovi contagi hanno raggiunto le 5.688 persone, mentre nelle province se ne contano 2.567.

La situazione nelle strutture ospedaliere

All'interno della regione Lazio le persone attualmente positive sono 161.186, mentre 160.478 si trovano in isolamento domiciliare. Nelle strutture ospedaliere, i pazienti positivi al coronavirus ricoverati in reparti ordinari sono 650, 36 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva si contano 58 letti occupati, 3 in più rispetto a ieri, venerdì primo luglio. Dall'inizio della pandemia, infine, sono stati registrati 11.481 morti e 1563.668 pazienti guariti dal covid 19 a fronte di 1736.335 casi totali.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.006 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.067 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.615 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 354 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 788 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 970 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Asl di Frosinone: sono 785 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.322 i nuovi casi e 1 decess0 nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 130 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 330 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.