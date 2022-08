Covid Lazio, bollettino di sabato 13 agosto: 1.861 nuovi casi e 3 morti, 901 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.861 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 3 morti. Si contano 901 contagi a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, sabato 13 agosto 2022, si contano 1.861 casi di pazienti positivi al Covid 19, 245 in meno rispetto a ieri, a fronte di 14.536 test effettuati, 2.844 tamponi molecolari e 11.692 antigenici. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid è di 12,8%. Come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si contano 3 morti, 2 in meno rispetto a ieri e 9.282 persone guarite, mentre nella capitale i contagi sono 901 nelle province i nuovi pazienti sono 577.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio attualmente si contano 152.735 casi positivi e 151.836 persone in isolamento domiciliare, mentre all'interno delle strutture ospedaliere si trovano 847 persone ricoverate nei reparti ordinari, 21 in meno rispetto a ieri e 52 in terapia intensiva, a fronte dei 54 letti occupati ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 11.881 persone e altre 1824.240 sono guarite a fronte di 1988.856 casi esaminati.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 285 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 370 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 246 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 73 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 136 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 174 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 165 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 260 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.