Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, mercoledì 9 giugno, 179 nuovi casi positivi, 40 in più rispetto a ieri. I decessi sono 7, più 1 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 89. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0.8%.

Intanto la campagna vaccinale fa segnare un nuovo record: ieri sono state infatti registrate 66mila somministrazioni di dosi di vaccino in tutto il Lazio. Entro l'8 agosto, annuncia la Regione, verrà raggiunta la prima fase di immunizzazione di massa e inizierà la chiusura degli hub. Sarà mantenuta in piedi la rete vaccinale dei medici di medicina generale, dei pediatri e delle farmacie.

I nuovi casi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 44 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso

Asl Roma 2: sono 32 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 13 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano … decessi.

Asl di Latina: sono 20 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi;

Asl di Frosinone: si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Asl di Viterbo: si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Bollettino Spallanzani 9 giugno 2021

I pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani sono 69, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.780, si legge nel consueto bollettino diffuso dall'ospedale romano.