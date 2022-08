Covid Lazio, bollettino di oggi 6 agosto: 2799 nuovi casi e 7 morti, 1343 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 2799 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 7 morti. Sono stati 1343 i contagi a Roma.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 2.799 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 (422 in meno rispetto a ieri). Lo rende noto il bollettino di oggi – sabato 6 agosto – diramato dall'assessorato regionale alla Sanità. In tutto sono stati eseguiti 19.385 tamponi, di cui 2.655 tamponi molecolari e 16.730 tamponi antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi si è attestato al 14,4%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7, lo stesso numero registrato nella giornata di ieri.

L'andamento della pandemia nel Lazio: casi positivi e ospedalizzazioni

Per quanto riguarda i livelli di ospedalizzazione oggi si contano 934 pazienti positivi al Covid in area medica (-41) e 53 in condizioni più gravi in terapia intensiva (-2). In tutto i casi positivi attivi nel Lazio sono 186.208 e si sono registrati 9.923 pazienti guariti. Dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 11.827 su 1.972.986 casi registrati.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 408 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 2: sono 502 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 3: sono 433 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 4: sono 160 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 5: sono 199 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 6: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl di Frosinone: sono 261 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime ore;

Asl di Latina: sono 365 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore;

Asl di Viterbo: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore