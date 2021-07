Covid Lazio, bollettino di oggi 29 luglio: 780 nuovi casi, 1 morto e 476 contagi a Roma Sono 780 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella Regione Lazio. Una persona è deceduta, mentre le guarite sono 96. D’Amato: “Si conferma che grazie alla vaccinazione, pur in presenza di un aumento dei valori di incidenza, non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera”.

A cura di Natascia Grbic

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 29 luglio, 780 nuovi casi positivi. Una persona è deceduta a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 96. Sono stati processati oltre 11mila test molecolari nel Lazio, e oltre 16mila test antigenici per un totale di oltre 28mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,7%. I casi a Roma città sono a quota 476. L'Rt è arrivato a 2, mentre l'incidenza è in aumento a 69,96 casi ogni 100mila abitanti. "Tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva stabili, lontani dalle soglie di rischio – fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Buoni gli indicatori sulla capacità di tracciamento, ci aspettiamo dalla prossima settimana una riduzione del coefficiente RT. Si conferma che grazie alla vaccinazione, pur in presenza di un aumento dei valori di incidenza, non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera. Resta assolutamente prioritario vaccinarsi e completare il percorso di vaccinazione".

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 179 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 202 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 95 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: 77 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Frosinone: 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Latina: 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: 17 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Viterbo: 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.