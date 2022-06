Covid Lazio, bollettino di oggi 29 giugno: 9.849 nuovi casi e 5 morti, 5.867 casi a Roma Il bollettino di oggi, mercoledì 29 giugno, ha fatto registrare 9.849 nuovi casi positivi al Covid-19 e 5 morti in 24 ore. 5.867 i nuovi casi a Roma.

A cura di Redazione Roma

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 9.849 nuovi casi di Covid-19, su un totale di 38.996 tamponi eseguiti, di questi 5.005 sono tamponi molecolari e 33.991 tamponi antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è addirittura del 25,2%, uno su quattro. Dei nuovi casi positivi più della metà, 5.867, sono stati riscontrati a Roma città. Sono i dati contenuti nel bollettino di oggi – mercoledì 29 giugno – diffuso dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

I ricoveri di pazienti positivi al Covid-19

Nelle ultime 24 ore poi sono 5 i nuovi decessi registrati, lo stesso numero di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri sono stabili le terapie intensive, con 5 pazienti ricoverati, mentre i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale sono 593, cinque in più di ieri.

L'andamento della pandemia nel Lazio

Nelle ultime 24 ore poi si sono registrati 2.734 nuovi guariti. I casi Covid attivi nel Lazio sono così in ulteriore aumento, ovvero 148.157, la stragrande maggioranza dei quali in osservazione domiciliare come abbiamo visto. Dall'inizio della pandemia i casi di positività registrati sono 1.706.683, i decessi 11.461.

I casi nuovi casi Covid nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.705 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 2.727 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 1.435 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 569 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 671 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 838 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 658 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 809 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 188 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 249 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore