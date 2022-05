Covid Lazio, bollettino di oggi 28 maggio: 2289 nuovi casi, 5 morti e 1371 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati processati oltre 4mila tamponi molecolari e oltre 14mila tamponi antigenici per un totale di circa 18mila test.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 28 maggio, 2289 nuovi casi di Covid. Sono stati comunicati anche 5 morti, uno in meno rispetto a ieri. A Roma città i casi giornalieri sono a quota 1.371. Nelle ultime 24 ore sono stati processati oltre 4mila tamponi molecolari e oltre 14mila tamponi antigenici per un totale di circa 18mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5 per cento.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Nel Lazio i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali sono 594. Sono 37 invece i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, numero stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite quasi 6mila persone.

Nel Lazio sono positive al Covid attualmente 124.620 pazienti. Di questi, 123.989 si trovano in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono stati esaminati in totale 1.571.452 casi.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 498 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 524 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 349 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 166 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 190 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Nelle province si registrano 465 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 209 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.