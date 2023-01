Covid Lazio, bollettino di oggi 27 gennaio: 708 nuovi casi, 2 morti e 433 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 1.662 tamponi molecolari e 7.782 tamponi antigenici per un totale di 7.782 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9 per cento.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 27 gennaio, 708 nuovi casi positivi, 53 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 2 morti, lo stesso numero rispetto a ieri. A Roma città i casi sono a quota 433. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 1.662 tamponi molecolari e 7.782 tamponi antigenici per un totale di 7.782 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9 per cento.

Si registra una ulteriore diminuzione del totale dei casi su base settimanale, circa il 30 per cento, e l'incidenza scende a 98 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Il valore di Rt è stabile a 0.81.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Nel Lazio i pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio sono 532, 5 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 22, stesso numero rispetto a ieri. Attualmente nel Lazio sono

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 154 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 189 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 90 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 42 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 85 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Nelle province si registrano 119 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 6 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 14 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.