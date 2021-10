Covid Lazio, bollettino di oggi 25 ottobre: 386 nuovi casi, 5 morti e 145 contagi a Roma Il bollettino di oggi sull’andamento dei casi: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 25 ottobre, 386 nuovi casi positivi. La Regione Lazio ha comunicato anche 5 morti, 2 in più rispetto a ieri. A Roma città sono stati registrati 145 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono stati elaborati quasi 8mila tamponi molecolari e quasi 8mila tamponi antigenici rapidi per un totale di circa 16mila test.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 25 ottobre, 386 nuovi casi positivi. La Regione Lazio ha comunicato anche 5 morti, 2 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 358, 23 in più rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri. I guariti sono 359. A Roma città sono stati registrati 145 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Sempre nelle ultime 24 ore sono stati elaborati quasi 8mila tamponi molecolari e quasi 8mila tamponi antigenici rapidi per un totale di circa 16mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4 per cento.

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 38 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 75 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 32 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 78 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 10 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 25 ottobre

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati 53 pazienti positivi a Covid, di cui uno in via di dimissione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9. Le persone dimesse o trasferiti ad altro domicilio sono 3270, si legge nel consueto bollettino diffuso ogni giorno dall'ospedale romano.