Covid Lazio, bollettino di oggi 25 febbraio: 5029 nuovi casi, 8 morti e 2276 contagi a Roma Il bollettino di oggi: nel Lazio sono stati diagnosticati, venerdì 25 febbraio, 5.029 nuovi casi di coronavirus, 332 in meno rispetto a ieri.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 25 febbraio, 5.029 nuovi casi di coronavirus, 332 in meno rispetto a ieri. I decessi comunicati sono 8, 9 in meno rispetto a ieri. Sono stati processati nelle ultime 24 ore oltre 14mila tamponi molecolari e circa 36mila tamponi antigenici per un totale di oltre 50mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,9 per cento. I casi a Roma città sono a quota 2.276. Nel Lazio il totale dei vaccinati con dose booster o doppia dose più guarigione è pari al 93 per cento per quanto riguarda gli over 12.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Ad oggi nel Lazio sono 156.379 i pazienti positivi a Covid-19 e di questi oltre 154mila sono in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono 1628, mentre nelle terapie intensive ci sono 134 persone. Le persone decedute dall'inizio della pandemia sono 10.384 e 897.211 sono guarite. In totale sono stati esaminati 1.063.974 casi dall'inizio della pandemia.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Questi i nuovi casi di coronavirus suddivisi per ogni Asl del Lazio:

Asl Roma 1: sono 1.066 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 645 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 565 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 324 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.397 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 435 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 584 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 157 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 221 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.