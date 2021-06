Oggi, mercoledì 23 giugno, nel Lazio si registrano 97 casi positivi e 2 morti, uno in più rispetto a ieri e 204 i guariti. Sono stati effettuati oltre 9mila tamponi e oltre 14mila antigenici, per un totale di oltre 23mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è allo 0,4 per cento. A Roma città i contagi sono 58, nelle altre province 26 casi e due morti. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Ricoveri e terapie intensive del Lazio Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 3892. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 256, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 75. In isolamento domiciliare ci sono 3561 persone. In totale sono morte 8310 persone e ne sono guarite 333254. Il totale dei casi esaminati è di 345456.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 22 casi e nessun morto;



Asl Roma 2: 27 casi e un morto;



Asl Roma 3: 9 casi e nessun morto;



Asl Roma 4: un caso e nessun morto;



Asl Roma 5: 11 casi e nessun morto;



Asl Roma 6: un caso e nessun morto;



Asl di Latina: 20 casi e nessun morto;



Asl di Rieti: un caso e un morto;



Asl di Viterbo: un caso e nessun morto;



Asl di Frosinone: quattro casi e nessun morto.



Bollettino Spallanzani 23 giugno 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 49 pazienti positivi al Covid. Di questi, 11 sono ricoverati in terapia intensiva, numero rimasto invariato rispetto a ieri. Sono 2831 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.