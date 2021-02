Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 22 febbraio 2021, 854 nuovi casi di coronavirus, 194 in meno rispetto a ieri. Sono 24 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Sono stati elaborati 8mila tamponi molecolari e 6mila tamponi rapidi per un totale di 14mila test. Il rapporto Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 6%. "I casi a Roma città scendono sotto quota 400. Attenzionata la situazione della Ciociaria. Oggi registriamo il record delle vaccinazioni in un giorno andiamo a quota 12 mila, per la prima volta ben oltre le 10 mila somministrazioni", informa la Regione Lazio.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Attualmente i casi positivi di Covid nel Lazio sono 35.210. Di questi 33.116 sono in isolamento domiciliare, 1861 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari e 233 sono più gravi e ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della rete Covid.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono due i ricoveri.

Asl Roma 2: sono 205 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ottantasette i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 36 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri.

Asl Roma 4: sono 36 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 108 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 119 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 68 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 104 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 27 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Bollettino Spallanzani 22 febbraio 2021

Ad oggi sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 118 pazienti positivi al coronavirus. Di questi, 22 pazienti sono più gravi e sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.027. Così si legge sul bollettino diffuso oggi dall'ospedale romano.